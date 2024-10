Sanremo, ritrovate 15 tartarughe della specie protetta Testudo Hermanni alle Casermette: erano state abbandonate in 2 scatoloni (Foto)

Una storia a lieto fine. Alla fine di agosto un prezioso ritrovamento ha coinvolto la comunità di Sanremo. Un cittadino matuziano ha infatti scoperto 15 tartarughe della specie protetta Testudo Hermanni abbandonate in due scatoloni nei pressi del forno delle Casermette. La segnalazione è arrivata da una passante che, notando i contenitori in movimento, ha chiesto aiuto per timore di aprirli.

Accorsi sul posto, i soccorritori hanno constatato che non si trattava di cuccioli di cani o gatti abbandonati, ma di esemplari di tartarughe, una specie tutelata dalla normativa. Dopo aver recuperato gli animali, il cittadino ha contattato immediatamente il Comando dei Carabinieri Forestali di Sanremo, che ha assicurato un intervento il giorno seguente. L'intervento è stato poi realizzato dalla polizia provinciale, coordinato dal sovrintendente capo Gianni Calvi.

Nell’attesa del recupero ufficiale, le tartarughe sono state temporaneamente collocate in un contenitore sicuro e alimentate con insalata fresca, gentilmente fornita da un conoscente del soccorritore. L’operazione di salvataggio si è conclusa il giorno successivo con l’intervento dei Carabinieri Forestali, che hanno preso in consegna gli animali e li hanno affidati al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Cadibona, tramite il CITES di Imperia. Come sempre, le autorità raccomandano di segnalare immediatamente situazioni simili per garantire la sicurezza degli animali e il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione della fauna.