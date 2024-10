Sanremo, smarrita gatta in zona Stadio - via Primavera - Tre Ponti: risponde al nome Ciucciu ed è senza collare (Foto)

Nelle scorse ore, in zona Stadio - via Primavera - Tre Ponti, è stata smarrita una gatta adulta di piccole dimensioni, dal pelo corto e ondulato, tigrata marrone e sterilizzata e chippata. L'animale, senza collare, risponde al nome di Cicciu (o anche Ciccia). È socievole ma indipendente, vive tutto il giorno all'aperto nella salita di fianco allo Stadio, e di solito non si allontana troppo. Ha 12 anni, ma sembra più giovane. La gatta è sparita da casa tra il 2 e il 3 ottobre.

Se doveste avere notizie, i numeri da contattare sono:

Ludovica 328 0235750

Cecilia 329 9633623