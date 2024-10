Turismo, Assessore Sartori: “Agosto record con oltre 3 milioni di presenze in Liguria, meglio dello scorso anno: nei primi otto mesi del 2024 più turisti rispetto al 2023”

“Un agosto 2024 che si può definire senza dubbio senza precedenti per il turismo in Liguria: con oltre 3 milioni e 16 mila presenze abbiamo superato il dato già fantastico del 2023 quando si erano registrati 2 milioni e 966 mila turisti. Dopo un giugno brutto e un luglio così così a causa del maltempo, grazie al mese di agosto abbiamo raggiunto e superato le 12 milioni di presenze da inizio anno. Anzi, alla faccia di chi ha 'gufato' contro la Liguria e le nostre scelte, abbiamo fatto addirittura meglio del 2023 con 19 mila presenze in più: 12 milioni e 132 mila contro 12 milioni e 113 mila”. L'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori commenta così i dati dei flussi turistici in Liguria relativi al mese di agosto.

A livello di province sostanzialmente immutata Imperia, in lieve calo La Spezia ma spiccano le crescite di Savona (+3,48%), Genova (+3,11%) e Tigullio (+1,34%): “Faccio i complimenti agli amministratori e a tutti gli addetti ai lavori che hanno ottenuto questi ottimi risultati – prosegue Sartori – per appartenenza geografica sono felicissimo per il dato del Tigullio e inoltre faccio dei super complimenti al sindaco Marco Bucci e alla collega assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi perché il dato del capoluogo spicca in maniera eclatante con un bel +4,67%. La città, grazie a nuove aperture di hotel anche di strutture ricettive di lusso, come merita per la sua bellezza sta entrando sempre di più nei circuiti dei viaggi internazionali organizzati e viene scoperta anche dai turisti italiani”.