Nuovo appuntamento, sabato prossimo a Sanremo, con i volontari dell’Enpa che saranno presenti in molte piazze italiane, per festeggiare la ‘Giornata degli animali’.

A Sanremo i volontari saranno in piazza Colombo, nei pressi del Cafè Renaissance. Ci sarà la possibilità di avere, in cambio di una piccola offerta, gadgets e sacche a sorpresa. Un modo per aiutare chi ogni giorno si adopera per gli animali rimasti soli.