Bordighera: ultime settimane per partecipare alla mostra digitale en plen air 'Inside Monet VR Experience',

Ultime settimane per partecipare a 'Inside Monet VR Experience', la mostra en plein air di arte digitale che Bordighera dedica a Claude Monet. Una straordinaria esperienza che potrà essere vissuta solo fino al 27 ottobre: il sabato alle 16 e la domenica alle 11 e alle 16, sempre con partenza dallo IAT di via Vittorio Emanuele.

Nel corso del tour, che si svolge lungo le vie della città delle palme ed è accompagnato dal racconto di un attore professionista, l’immersione nell’arte di Monet è totale. In sei specifiche tappe infatti, grazie all’uso di visori, è possibile “entrare” nello studio di Claude Monet a Giverny e scoprire ogni dettaglio di alcune sue meravigliose opere: Impressione, Levar del sole (1872), I papaveri (1873), La passeggiata (1875), I covoni (1890-91), Stagno delle ninfee (1899) e Bordighera (1884). Quest’ultimo capolavoro ha arricchito l’esperienza di “Inside Monet VR Experience” per la prima volta proprio nella città delle palme, dove il maestro dell’impressionismo soggiornò per tre mesi nel 1884 ispirato dalla luce, dai colori e dalla natura straordinaria.

“Una grande mostra virtuale en plein air che valorizza cultura e territorio - commenta il Sindaco Ingenito - visto che 'Inside Monet VR Experience' è una preziosa opportunità per chi sceglie di viverla in prima persona e anche per la stessa Bordighera, perché coerente con il percorso di sviluppo turistico che abbiamo intrapreso a partire dal 2021 guardando al 2026, centenario della morte del maestro”. La prenotazione di “Inside Monet VR Experience” può essere effettuata cliccando QUI ma è comunque possibile recarsi allo IAT di Bordighera (in via Vittorio Emanuele II 172), punto di partenza dei tour, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio e, in caso di disponibilità di posti, iscriversi al momento.

La visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, avviene in lingua italiana mentre per le scene in Virtual Reality vi è la possibilità di scegliere tra italiano, inglese o francese. Il copione dell'accompagnatore è comunque disponibile in inglese e francese per la visualizzazione sullo smartphone dei partecipanti tramite QR Code. Il costo del biglietto è di € 15, ridotto a € 10 per under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti.