L’Erbario di Marco Damele: un tesoro di biodiversità e cultura botanica a Camporosso

Marco Damele, scrittore e botanico, ha creato a Camporosso un erbario unico che celebra la ricchezza delle erbe selvatiche del territorio. Questo erbario non è solo una collezione di piante essiccate, ma un vero e proprio viaggio nella cultura e nella tradizione botanica della regione.

L’erbario di Marco Damele comprende oltre 4.000 esemplari di piante raccolte e catalogate con cura nel corso degli anni. Tra queste, si trovano sia specie comuni locali come il papavero e il tarassaco, sia piante rare come la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), di cui Damele è uno dei principali studiosi a livello internazionale . Ogni esemplare è accompagnato da schede dettagliate che ne descrivono le caratteristiche, il nome scientifico e comune, il luogo e la data di raccolta, oltre a curiosità e usi tradizionali. L’erbario di Damele non è solo una raccolta scientifica, ma anche un’opera didattica che racconta la storia e la cultura del Ponente ligure. Le piante raccolte testimoniano le tradizioni locali, gli usi medicinali e culinari tramandati di generazione in generazione.

Il lavoro di raccolta e catalogazione è un omaggio alla biodiversità e alla bellezza del patrimonio botanico della regione. La creazione di questo erbario è anche un atto di tutela del territorio. Damele, attraverso il suo lavoro, promuove la conoscenza e il rispetto per le piante selvatiche, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della conservazione della biodiversità. La Liguria, con il suo paesaggio variegato e ricco di specie vegetali, è un esempio perfetto di come la natura possa essere protetta e valorizzata attraverso iniziative locali. Prossimamente, Camporosso ospiterà un’esposizione botanica sensoriale curata da Marco Damele.

La mostra offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva, permettendo di esplorare i profumi, i colori e i sapori delle piante raccolte. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino le erbe selvatiche della Liguria e apprezzare il lavoro di conservazione e valorizzazione del territorio portato avanti da Damele. L’erbario di Marco Damele è un esempio straordinario di come la passione per la botanica possa trasformarsi in un progetto di grande valore culturale e ambientale. Attraverso la sua opera, Damele ci invita a riscoprire il legame profondo che unisce l’uomo alla natura, promuovendo la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio vegetale.