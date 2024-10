Corteo e giochi storici, Ventimiglia ospita il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica (Foto)

1984-2024. Nel quarantennale della storia della fondazione della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, la città di confine ospiterà, nel fine settimana, il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica.

Alla compagine locale è, infatti, toccato il turno di organizzare e ospitare la manifestazione che andrà in scena il 5 e il 6 ottobre. "Il campionato italiano di tiro con la balestra da banco viene organizzato ogni undici anni, sotto l’egida della Lega Italiana della Balestra" - fa sapere Dario Canavese, conestabile, che ha realizzato gli opuscoli illustrativi sulla manifestazione - "Quest'anno parteciperanno le città di Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e, ovviamente, Ventimiglia".

Una due giorni interamente dedicata alla riscoperta della pratica della 'balestra antica da banco'. "La compagnia ha già organizzato dei campionati nazionali a Ventimiglia" - sottolinea Canavese - "Nel 1988 a Ventimiglia, nel 1992 ad Imperia, nell’ambito delle celebrazioni colombiane, nel 2011 a Ventimiglia e quest'anno organizzerà, nel mese di ottobre, nel piazzale della palestra ex Gil di via Chiappori a Ventimiglia il 38° campionato italiano".

La manifestazione prenderà il via sabato prossimo, il 5 ottobre, alle 16.30. "Nel piazzale ci sarà la cerimonia dell’alzabandiera, a cui farà seguito la benedizione da parte di don Giuseppe Privitera del campo di tiro" - svela Canavese - "Subito dopo l'intervento di Silvio Amici, presidente nazionale della Lega Italiana di tiro con la balestra, il sindaco Flavio Di Muro e il sottoscritto, conestabile, carica di homea medievale equivalente a presidente, dichiareranno ufficialmente aperti i giochi della balestra antica per l’anno 2024 con la disputa del XXXVII Campionato italiano Litab e il presidente nazionale leggerà la formula di rito, con la quale, i balestrieri saranno invitati a gareggiare per la propria compagnia con 'buona fede e senza frode, lealmente e senza nuocere all’avversario'”.

Canavese, nel suo saluto agli intervenuti, chiederà agli stessi di constatare che l’area sia perfettamente in linea ai fini della funzionalità e soprattutto della sicurezza per questo tipo di manifestazioni ludiche. "L'area verrà, infatti, consegnata ai balestrieri soltanto alle 8 del mattino del giorno stesso dell’inaugurazione per problemi legati al mercato del venerdì, croce e delizia della città, con l'impossibilità di rinunciare ai preziosi posti auto del piazzale, nel giorno precedente la manifestazione" - dice Canavese - "I balestrieri amano le sfide e questa è stata raccolta e superata grazie alla determinazione e alla buona volontà di tutti i balestrieri, che hanno lavorato giorno e notte".

Il campionato inizierà, dunque, con la disputa di due tornei: il “Torneo dei campioni”, al quale partecipano i campioni societari delle dodici compagnie, e il “Torneo dei maestri d'arme”, che vedrà la partecipazione dei dodici Maestri d’Arme. "Per Ventimiglia, nel Torneo dei campioni, sarà in campo la balestriera Tina Scappatura, nome di battaglia 'Tinè d’i Ciai' mentre per il Torneo dei maestri d'arme per la nostra città vi sarà 'tirera' Domenico Miceli, (Dumè d’u Bosculongu)” - dichiara Canavese - "Al balestriere che risulterà 'campione tra i campioni' verrà consegnato il 'Trofeo provincia di Imperia', assegnato dall’Amministrazione provinciale, dal consigliere provinciale Gabriele Amarella mentre il vincitore del Torneo dei Maestri d’Arme sarà premiato con la 'Coppa Memorial Domenico Lippolis', messa in palio dalla Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, che sarà consegnata dal consigliere della Cumpagnia d’i Ventemigliusi Gaspare Caramello".

La giornata di domenica 6 ottobre inizierà, al mattino, con le prove di tiro alle quali parteciperanno circa duecento balestrieri, per prendere confidenza con il campo di tiro. "Le prove termineranno alle 12 circa" - afferma Canavese - "Nel pomeriggio le dodici compagnie sono state convocate per le 14.30 alla palestra da dove usciranno alle 15 per iniziare il corteo storico, che vedrà la partecipazione di circa 500 persone tra i balestrieri, tamburini, musici e figuranti in costumi d’epoca, che attraverserà via Chiappori, via Vittorio Veneto, via Milite Ignoto (accanto ai giardini pubblici), la passeggiata Oberdan per poi confluire nel piazzale della palestra dove andrà in scena uno spettacolo che prevede l’esibizione della rappresentativa comunale degli sbandieratori e dei musici del libero comune marinaro".

"Subito dopo avrà inizio il torneo a squadre per l'aggiudicazione del 'Trofeo Città di Ventimiglia' su bersaglio piatto, come avviene nei poligoni di tiro, dove si cimenteranno i 144 balestrieri delle dodici città impegnate nel campionato" - racconta Canavese - "Il torneo successivo, quello per l'aggiudicazione del 'Trofeo Regione Liguria', vedrà i balestrieri impegnati nella tenzone più spettacolare del campionato, quella del tiro di tutti i 144 balestrieri su di un solo bersaglio, il famoso 'tasso o corniolo' dal diametro di 17 cm. A questo punto i 'giochi della balestra' saranno ultimati e si procederà alle premiazioni".

"La premiazione dei due tornei sarà preceduta dalla consegna, da parte della signora Graziella Baduino della 'Coppa Memorial Luigino Maccario' al balestriere più giovane del campionato, a cui seguirà la premiazione della compagnia vincitrice del torneo a squadre con il 'Trofeo Città di Ventimiglia' da parte del sindaco Flavio Di Muro e quella del vincitore del torneo individuale con il 'Trofeo Regione Liguria' che sarà consegnato dall’assessore regionale Marco Scajola" - anticipa Canavese - "Verrà, infine, dato un cordialissimo saluto a tutti gli intervenuti con l’augurio di un buon rientro nelle città di appartenenza e un arrivederci per i balestrieri al prossimo campionato nazionale LITAB per l’anno 2025, che si svolgerà probabilmente nella citta di Gualdo Tadino".