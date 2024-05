Ventimiglia ospita il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica (Foto e video)

Dodici compagnie affiliate alla Litab, un tabellone ferma-dadi, un bersaglio. Ventimiglia ospita il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica. La manifestazione si terrà il 5 e 6 ottobre.

Dodici città italiane si sfideranno ad ottobre nel piazzale dell'ex palestra Gil. "E' con grande soddisfazione che la città di Ventimiglia accoglie la XXXVIII edizione del campionato italiano di tiro con la balestra antica da banco, un evento, questo, che riconferma la tradizione della nostra città nel campo dei giochi storici e delle manifestazioni medievali" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro in occasione della presentazione dell'evento avvenuta questa mattina nella sala consiliare del Comune - "Tra le numerose epoche nel corso delle quali Ventimiglia ha vissuto da protagonista, quella del Medioevo è una delle pagine più intense, vivaci e piene di interesse, sia sotto il profilo turistico, che culturale e folkloristico. Le vicende cavalleresche, i combattimenti, le trame politiche e quelle amorose sono state degnamente riproposte negli ultimi decenni attraverso le varie edizioni dell'Agosto Medievale alle quali ha partecipato la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia racchiudendo nel proprio operato una tradizione plurisecolare legata al tiro con la balestra antica. La lunga esperienza maturata dalla Compagnia Balestrieri di cui oggi ricorre il 40esimo anno di fondazione segna una tappa significativa con l'organizzazione del campionato italiano della L.I.T.A.B. che torna nella nostra città dopo dodici anni e che potrà contare sull'adesione di dodici città italiane. Do il mio caloroso benvenuto alle dodici delegazioni partecipanti affinché possano cogliere questa occasione per scoprire le bellezze e il patrimonio che contraddistinguono da sempre la nostra città".

L'evento prenderà il via sabato 5 ottobre alle 16 con la riunione delle compagnie al campo di tiro. A seguire si terranno il torneo campioni delle compagnie Luigino Maccario e il torneo dei maestri d'arme Domenico Lippolis. Infine, vi sarà la premiazione dei vincitori dei due tornei. Domenica 6 ottobre, invece, alle 8 vi sarà il ritrovo dei balestrieri al campo di tiro, alle 9 punzonatura delle verrette e inizio dei tiri di prova, alle 10 prenderà il via una visita guidata della città per gli accompagnatori. Domenica pomeriggio alle 14.30 vi sarà la riunione delle compagnie-balestrieri con figuranti. Alle 15 ci sarà, invece, una sfilata del corteo storico, a seguire, alle 16, l'esibizione dei gruppi di sbandieratori e musici delle compagnie, alle 16.30 inizierà il campionato nazionale di tiro con la balestra antica a squadre sul bersaglio piatto mentre alle 17.30 vi sarà il torneo individuale sul corniolo. Alla fine, intorno alle 18.30, si terrà la proclamazione dei vincitori e premiazioni.

"Quest'anno Ventimiglia ha l'onore di organizzare il XXXVIII campionato italiano di tiro con la balestra antica da banco che avrà luogo nelle giornate del 5 e 6 ottobre nella nostra città con la partecipazione di dodici città italiane aderenti alla L.I.T.A.B.: Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e Ventimiglia" - aggiunge l'assessore allo Sport Serena Calcopietro - "Non si tratta solo di folklore, è molto di più. Si tratta delle nostre radici e delle nostre identità, con un passato secolare, anzi millenario delle nostre comunità. Saranno più di cinquecento i balestrieri che verranno a Ventimiglia e perciò sarà un'occasione per far conoscere la nostra città".

"Per questo importante appuntamenti che avrà luogo nella nostra città, Ventimiglia attua una fruttuosa sinergia tra la rievocazione storica di una tradizione medievale e il più autentico folklore italiano" - commenta il presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Roberto Nazzari - "Un appuntamento che ha l'intento di coniugare il momento dello spettacolo con quello della conoscenza e della valorizzazione del nostro territorio che vanta una tradizione culturale tra le più antiche della Liguria. Ricordo che sono stato l'ultimo assessore ad aver portato a Ventimiglia questo campionato. Spero tra dieci anni di essere ancora qui per vedere il successivo".

"La storia e la tradizione si intrecciano in questa manifestazione patrocinata dalla provincia di Imperia che oggi rappresento" - dichiara Gabriele Amarella, consigliere comunale di Ventimiglia - "E' un evento che reputo decisamente affascinante con una valenza turistica molto importante che ospita delegazioni provenienti da varie città. Ringrazio tutti gli organizzatori e auguro una piacevole esperienza a tutti i partecipanti".

"E' con grande piacere che porto il saluto nelle vesti di presidente della Litab. A Ventimiglia rievochiamo con la competizione del tiro con la balestra da banco quello che ci accomuna, in un clima di sano agonismo sportivo e amichevole" - afferma il presidente Litab Silvio Amici - "Siamo dodici città amiche prima di iniziare a fare la gara, poi diventiamo nemici. Alla fine della gara torniamo a essere tutti amici. Siamo stati bene in passato e sicuramente staremo bene anche quest'anno. Ringrazio Dario Canavese, sempre attento alle problematiche che ci coinvolgono e a tutti i componenti della compagnia ospitante, l'Amministrazione per l'ospitalità e gli sponsor".

La manifestazione sarò organizzata dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. "Quest'anno la compagnia, nata nel 1984, festeggia il 40esimo di fondazione. Nell'organizzazione di questo campionato, che segue quelli del 1988, del 1992 a Imperia e del 2011 di nuovo a Ventimiglia, io, che sono in carica dal 2016, non ho più la guida di chi mi ha preceduto in questo ruolo dal 1984 fino al 2016, il presidente onorario Piero Abellonio e, soprattutto, quella dell'amico Luigino Maccario, che ci ha lasciato recentemente" - afferma Dario Canavese, conestabile, che ha realizzato opuscoli illustrativi sulla manifestazione - "Luigino non fu solo uno dei fondatori della Compagnia ma fu colui che, studiando la storia medievale della nostra città, fece sì che, dopo secoli di oblio, l'antica arte del balestriere ritornasse in auge rientrando a pieno diritto nelle tradizioni liguri del balestro, andandosi così a inserire nella grande manifestazione culturale ventimigliese dell'Agosto Medievale. Verrà assegnato un premio in più dedicato a Luigino Maccario che sarà consegnato al balestriere più giovane".

Oggi vi è stato il passaggio di consegna del campionato Litab da Pisa, che l'anno scorso ha ospitato l'evento, a Ventimiglia. Maestri d'armi e i presidenti di ogni compagnia ha poi donato un pensiero al sindaco Di Muro che ha consegnato a ognuno di loro un libro su Ventimiglia. Infine, un'esibizione di sbandieratori e musici, sul piazzale davanti al Comune, ha intrattenuto ospiti e cittadini.