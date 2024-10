Interruzione dell’acqua a Cipressa e Costarainera, Piana: “Mi sono attivato affinchè la situazione venga risolta”

“Appreso della situazione, che ha dell’incredibile, che si è venuta a creare nei Comuni di Cipressa e di Costarainera, mi sono confrontato con il Sindaco del Comune di Costarainera Mareri, che sta cercando di mediare una situazione complessa. Mi sono immediatamente attivato con il Prefetto, che mi ha comunicato che ha già indetto un tavolo urgente”. Interviene così il Presidente facente funzioni della Regione, Alessandro Piana.

“I vertici di Rivieracqua – prosegue - sono intenzionati a trovare una soluzione al problema. I cittadini non possono essere vittime di un contenzioso, che dura da anni tra il Consorzio e la società di servizi. L’acqua è un bene essenziale, mi impegno personalmente affinchè questa situazione venga risolta in tempi rapidi, il disservizio causa gravi pregiudizi alla salute dei cittadini, in particolare ai soggetti fragili, mettendo a rischio salute, igiene e sicurezza pubblica”.