Sanremo Padel Tour, la Camera di Commercio Riviere di Liguria prema il campione Ossola

Nel corso della serata di gala del Sanremo Padel Tour, che si è svolta sabato sera al roof garden del Casinò di Sanremo, alla presenza dei campioni internazionali di Padel, degli ex calciatori e giornalisti Sky e delle autorità, presentata da Anna Falchi e Paolo Franci, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Enrico Lupi, ha consegnato una targa di riconoscimento ad Alessandro Ossola, atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ed alla sua Associazione “Bionic People”.

Ossola – che ha appena preso parte alla spedizione azzurra di Parigi 2024, gareggiando nei 100 metri piani - ha fondato l’Inclusive Padel Tour, nato per la promozione dell’integrazione e della diversità. Sabato mattina l’atleta si è esibito in piazza Colombo insieme all’amico Giorgio Napoli, prima con i Maestri federali e poi, a sorpresa, con i due campioni del Premier Padel Tour, Javier Barahona e Javi Garcia.

"Siamo qui per dare un messaggio, ovvero che l'inclusione è possibile", ha detto Ossola, mentre il Presidente Enrico Lupi - nel consegnare la targa - ha sottolineato come “Grazie alla rilevanza di una manifestazione di questo tipo, lo sport diviene volano per l’economia locale senza barriere, come ha ben dimostrato Alessandro Ossola.”