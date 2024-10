In arrivo a Roccabruna la 45esima Gran Castagnata e 20esima Fiera di Valle

Protagonista indiscussa la castagna, insieme alle molteplici tradizioni di una delle valli più suggestive e ricche della nostra provincia: la Valle Maira.

A Roccabruna è in arrivo la 45^ Gran Castagnata e 20^ Fiera di Valle, organizzata per il terzo anno consecutivo dall’associazione Amici dell’Acciuga in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Roccabruna, sostenuta da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, ATL del Cuneese, Consorzio Turistico Valle Maira, AFP, Banca di Caraglio e Banca di Savigliano.

Appuntamento dal 4 al 6 ottobre tra prodotti tipici e street food, speciali appuntamenti, serate in musica e molto altro. “Questa è per il nostro territorio una tradizione consolidata - dice il sindaco di Roccabruna Livio Acchiardi - un dovere puntuale da parte nostra per promuovere le realtà ed i prodotti locali, dando risalto e una concreta mano anche da un punto di vista economico ai tanti tenaci imprenditori che abbiamo sul nostro territorio. Ringrazio gli Amici dell’Acciuga e la Pro Loco che anche quest’anno hanno unito le forze e hanno saputo organizzare tre giornate ricche di appuntamenti con tante novità. Li ringrazio per il loro impegno ed entusiasmo e ringrazio di cuore tutti i partner e sostenitori senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.”

Il tutto avrà inizio venerdì 4 ottobre, con alle ore 20 la Seconda Cena Tipica, un viaggio nei profumi e nei sapori tipici con gli agnolotti di castagne e lardo d'Arnad, cinghiale con contorno, formaggio e come dolce la tradizionale crostata di castagne. Il costo a persona è di 18 € bevande escluse. (Prenotazione entro il 2 ottobre presso Farmacia Gallinotti o contattando i seguenti numeri: 380 4555005 / 0171 917201). Seguirà una gran serata di ballo liscio con l’Orchestra Aurelio Seimandi.

Sabato 5 ottobre, alle ore 16, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della 20^ Fiera di Valle presso la piazza del Comune, alla quale seguirà un meraviglioso concerto alle ore 18 degli allievi del corso musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero. Dedicata ai giovani sarà la serata di sabato sera, con alle ore 22 Dj Lambo ed alle ore 23 Gigi l’altro. “La Fiera di Valle è senza dubbio anche giovani e futuro - dice Maurizio Bagnaschi, il presidente dell’associazione Amici dell’Acciuga - A tal proposito abbiamo tenuto a coinvolgere anche le scuole del nostro territorio ed i loro studenti che ringraziamo. Oltre all’IC di Dronero, AFP ed Istituto Alberghiero, due fiori all’occhiello nella formazione.”

E proprio le scuole AFP e Istituto Alberghiero saranno infatti presenti in Fiera con i loro stand.

Appuntamenti tradizioni e novità importanti sono attese per domenica domenica 6 ottobre. La giornata inizierà con il Secondo Memorial OLIMPIO: alle ore 9, la Proloco e 500 Club Italia organizzeranno il raduno FIAT 500. Come sempre, a partire dalle ore ore 9 ci sarà l’esposizione delle bancarelle di artigianato, hobbistica, alimentari e prodotti locali, mentre alle ore 14 ci saranno i laboratori e l’animazione per i bambini (POMPIEROPOLI - Truccabimbi). Durante tutta la giornata sarà possibile vedere lo spettacolo equestre a cura dell’allevamento"De Roquebrune" e la dimostrazione di avvio alla pesca e ripopolamenti ittici da parte di "Associazione pescatori dilettantistica San Damiano Macra".

Sorprendente novità, nella giornata di domenica, sarà la parata di fisarmoniche e violini "Passacharriera", con gli allievi di Roberto Avena e Chiara Cesano (Violonaires), che si terrà alle ore 15. Altra novità, sempre domenica, sarà il concerto del gruppo musicale SONADORS alle ore 16: ad essere reinterpretate saranno la musica tradizionale della Val Vermenagna e la musica occitana, in chiave moderna e innovativa. Durante tutta la giornata, inoltre, ci sarà per la prima volta la Falconieri Kazakistan Dreaming: esposizione e dimostrazione dei Falconieri Kazakistan Dreaming dai gheppi fino all'aquila reale e rapaci notturni. “Non resta che non prendere altri impegni e venire a Roccabruna per vivere le emozioni e gli appuntamenti della 45^ Gran Castagnata e 20^ Fiera di Valle - dice il presidente Bagnaschi - Noi ci abbiamo messo tutto il nostro impegno per organizzare al meglio questi tre giorni, insieme alla Pro Loco e vari volontari. Ringraziamo il Comune per l’appoggio e la fiducia, nonché tutti i sostenitori. Vi aspettiamo numerosi!”

Per maggiori informazioni 380 4555005 / 0171 917201.