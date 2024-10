Ventimiglia, tutela dell'area marina di Capo Mortola: convegno a Cala del Forte (Foto)

La tutela dell'area marina di Capo Mortola sarà al centro del convegno che verrà organizzato da International Police Association dell'esecutivo locale Riviera dei Fiori giovedì 10 ottobre alle 10 presso la sala congressi del porto Cala del Forte di Ventimiglia.

La sezione IPA Riviera dei Fiori proporrà, infatti, un incontro alla scoperta delle bellezze e della biodiversità unica dell'area protetta di Capo Mortola per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica su cosa sia l'area protetta e quali siano i nuovi regolamenti.

Un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturale della riserva marina. Per l'occasione interverranno esperti in tutela ambientale e conservazione del territorio e autorità marittime. "Invitiamo chi è interessato a partecipare" - dicono gli organizzatori -"Ringraziamo Cala del Forte che ci ha dato la sala e gli sponsor che hanno contribuito per poter realizzare al meglio il convegno".