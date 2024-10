Bordighera, ripristino della scogliera di punta Migliarese e realizzazione del canale di scolo a Sant'Ampelio: al via i lavori

Al via i lavori per il ripristino della scogliera di punta Migliarese e la realizzazione del canale di scolo alla Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera.

Sono iniziati ieri due importanti cantieri per la messa in sicurezza del territorio. "Sono stati consegnati i lavori di ripristino della scogliera di punta Migliarese e di realizzazione del canale di scolo a difesa dei locali sottostanti la Rotonda" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

L’intervento sulla scogliera di punta Migliarese è volto a sanare i danni provocati dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, ulteriormente aggravati dal maltempo di inizio ottobre 2020 mentre il cantiere presso l’area sottostante la Rotonda di Sant’Ampelio, in seguito alle perizie depositate presso il Tribunale di Imperia e in considerazione del minor impatto ambientale ed economico rispetto alla demolizione e ricostruzione di parte del manufatto, avrà lo scopo di realizzare un canale di scolo delle acque con copertura in grigliato opportunamente integrata con la struttura esistente oltre ad altre opere di finitura della rotonda. "Per la messa in sicurezza e la riduzione del rischio idraulico sono importanti sia grandi cantieri, come questi appena partiti, sia attività periodiche che sono già in corso oppure inizieranno a brevissimo" - sottolinea il primo cittadino - "L’attenzione non deve mai venire meno in un territorio come il nostro che, purtroppo, in passato è già stato duramente colpito da eventi metereologici eccezionali".