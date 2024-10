Camporosso, passaggio di consegne in Giunta: Piero Aimone è il nuovo vicesindaco

Passaggio di consegne, oggi, in Giunta a Camporosso. Piero Aimone è il nuovo vicesindaco del paese, al posto di Fulvia Raimondo, mentre Rosella Gastaldo diventa assessore e sostituirà Cristiana Celi.

Non si conclude però l'esperienza amministrativa di Fulvia Raimondo e Cristiana Celi che proseguiranno come consiglieri comunali. "In data odierna si è svolto l’avvicendamento amministrativo in seno alla Giunta comunale, già annunciato lo scorso giugno in occasione della prima seduta del Consiglio comunale neo eletto di Camporosso" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Sono stati nominati assessori Piero Aimone, a cui è assegnato anche il ruolo di vicesindaco, e Rosella Gastaldo, in sostituzione di Fulvia Raimondo e Cristiana Celi che proseguiranno la loro esperienza amministrativa in qualità di consigliere comunali".

"Un passaggio di consegne condiviso dall’intero gruppo consiliare 'Sempre più Camporosso' che ha il suo fondamento nel dare nuovo impulso all’azione amministrativa pur nella continuità del lavoro svolto negli scorsi due mandati" - dice il primo cittadino - "La rimodulazione della Giunta Comunale vede pertanto l’attribuzione al vicesindaco Piero Aimone delle deleghe alla gestione del patrimonio e commercio, all’assessore Rosella Gastaldo delle deleghe alla cultura, al turismo, allo sport e manifestazioni e al personale, all’assessore Marco Cannataro delle deleghe alle politiche sociali e alla scuola e all’assessore Sara Canale delle deleghe all’ambiente, all’agricoltura e all’edilizia privata".

"In questa occasione desidero ringraziare Fulvia Raimondo e Cristiana Celi per il proficuo e prezioso servizio svolto a favore della comunità, convinto che, anche grazie al loro impegno amministrativo, la nostra città sia migliorata e possa continuare a progredire nel solco dei progetti già avviati" - sottolinea Gibelli.