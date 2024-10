Sanremo: al via la serie di appuntamenti per l'Ottobre Sanremasco, il clou con i 'Premi San Romolo' domenica 13

Sono stati assegnati dalla Famija Sanremasca, ma sono ancora ‘top secret’, i premi San Romolo 2024 e l’onorificenza di cittadino benemerito. Saranno assegnati: per le opere sociali, per l’imprenditoria, per lo sport e per la cultura. I festeggiamenti per il Santo Patrono matuziano, come sempre, saranno incentrati sulle cerimonie del 13 ottobre, quella religiosa e la consegna dei premi. Ma come ogni anno si parte la prima domenica di ottobre, la prossima, con la Messa alla Bauma di San Romolo alle 11 e, nel pomeriggio alle 17 la processione della Madonna del Rosario, dalla Concattedrale di San Siro.

Venerdì 11 ottobre, invece, è stato organizzato al Teatro della Federazione Operaia (ore 17) l’11° concerto di San Romolo con il duo ‘pizzicante’ composto da Freddy Colt e Davide Frassoni. Verrà presentato l’inedito di Antonio Rubino dal titolo ‘Il fidanzato dei mulini a vento’, a cura dell’Accademia della Pigna.

Sabato 12, al museo civico di Palazzo Nota, è prevista la visita guidata della sala ‘A. Rubino’ nell’ambito delle giornate Fai. Al pomeriggio (ore 18.30) ancora musica, questa volta al Teatro dell’Opera del Casinò con il concerto per violino e musiche per un racconto orientale, insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Domenica 13 sarà la solenne festa del Santo Patrono. Alle 10, alla Concattedrale di San Siro la solenne celebrazione, presieduta dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Alle 16.30, al Teatro dell’Opera del Casinò, la classica attribuzione dei premi San Romolo, del titolo di ‘Amico di Sanremo’ e la proclamazione del cittadino benemerito con gli intermezzi dell’orchestra giovanile ‘Note Libere’. Nel corso della giornata è prevista anche la classica fiera.

Sempre domenica 13, al Teatro Ariston (ore 21), la Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’ si esibirà nello spettacolo teatrale in dialetto ‘In paciùgu eleturale’, una commedia in tre atti di Alexander Bisson e la traduzione e l’adattamento di Anna Blangetti.

Giovedì 31 ottobre, le celebrazioni per San Romolo, termineranno alla Concattedrale di San Siro dove sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la città.

(Nella gallery le immagini dei festeggiamenti dello scorso anno)