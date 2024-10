Sanremo: botte da orbi dopo aver sorpreso l'amante con la compagna, 50enne fermato solo grazie all'uso del 'Taser'

Aveva sorpreso la sua compagna con l’amante e aveva picchiato entrambi, in una via periferica di Sanremo. L’uomo, un 50enne italiano, è stato fermato dagli agenti del Commissariato che, a seguito della sua violenta reazione, sono riusciti a bloccarlo solo grazie all’utilizzo del ‘Taser’.

I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa quando, la Volante del Commissariato ha notato una donna che, parzialmente svestita e in stato di agitazione, stata chiedendo aiuto evidenziando una lite all’interno del suo appartamento. Dentro casa c’era un uomo nudo e sanguinante, che aveva perso tre denti. E’ così arrivato il 50enne che, per ragioni sentimentali aveva aggredito entrambi. Era in evidente stato di alterazione alcolica ed aveva un’evidente escoriazione nella zona superiore della fronte. L’uomo ha inveito contro la coppia e, in modo aggressivo anche contro gli agenti.

Questi hanno cercato di riportarlo alla calma, quando improvvisamente ha tentato di scagliarsi nuovamente contro la donna. Gli agenti hanno tentato di fermarlo e il 50enne ha reagito colpendoli con calci e pugni. A quel punto uno dei poliziotti ha estratto il ‘Taser’, immobilizzando il 50enne. Arrestato, l’uomo è stato portato il giorno dopo in tribunale, dove è stato convalidato il fermo, disponendo per lui la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in attesa della nuova udienza prevista per dicembre.