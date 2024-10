Stazione di Sanremo: Ferrovie dello Stato annuncia un piano di investimenti da 15 milioni di euro

A pochi giorni dalla missiva destinata a Rete Ferroviaria Italiana con cui il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni hanno richiesto interventi urgenti sulla stazione sanremese, è arrivata oggi la risposta del Gruppo Ferrovie dello Stato che conferma un importante pacchetto di interventi investimenti per lo scalo matuziano. La società ha infatti assicurato di aver già appaltato e consegnato i lavori per il completo rinnovo tecnologico degli impianti della fermata, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.

I lavori comprenderanno diverse migliorie sull’infrastruttura, tra le quali: l’aumento delle telecamere (che passeranno dalle attuali 52 a 118), l’installazione del sistema Wi-fi, con accesso libero alla rete dati per l’utenza previa registrazione, un nuovo sistema di manutenzione e controllo digitalizzato degli impianti, il rinnovo impianti di sicurezza, di prevenzione incendi e diffusione sonora comunicazioni, rinnovo completo impianto di illuminazione. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2025. La programmazione del cantiere prevede, prioritariamente, l’installazione del sistema Wi-fi. Le attività sono già state avviate e prevedono la posa di cavi in fibra ottica in tutti gli ambienti della fermata.

“Gli interventi programmati sulla stazione porteranno un beneficio all’utenza e agli ospiti sia in termini di vivibilità, sia di sicurezza e decoro. Era quello che auspicavamo e che abbiamo richiesto nella lettera della scorsa settimana. Siamo soddisfatti e seguiremo con attenzione lo stato di avanzamento lavori”, “hanno commentato il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Alessandro Sindoni.