Sanremo, Luca Avagnina neo professore di chirurgia mininvasiva del piede a Barcellona (foto)

Il Sanremese Dott. Luca Avagnina ha appena ricevuto la cattedra come Professore Associato all' Università FUB VIC di Barcellona Manresa di Chirurgia del Piede Minimamente Invasiva”.

Il Professore si dichiara di essere felice e onorato di essere il primo Podiatra Italiano in tutta la storia ad essere nominato da questo anno in un incarico così prestigioso e in una materia chirurgica ancora poco nota anche in Italia, che ho potuto apprendere nei miei numerosi master e corsi universitari in Spagna e negli Stati Uniti dove la Podiatria Medica è conosciuta ed apprezzata da oltre 80 anni.