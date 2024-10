Al Palazzetto dello Sport di Bordighera installato un nuovo impianto di termoregolazione

“L’intervento, che rientra nella manutenzione straordinaria della struttura di via Diaz, migliorerà il riscaldamento della cosiddetta acqua sanitaria e quindi anche di quella utilizzata per le docce" commenta l’Assessore Walter Sorriento, che sta seguendo il cantiere. “Oltre a un maggior confort per gli utenti, il nuovo impianto garantirà più risparmio, più tutela dell’ambiente e meno emissioni inquinanti, perché sarà alimentato con parte dell’energia solare prodotta con i pannelli fotovoltaici presenti sul tetto del Palasport. Un’attività di efficientamento energetico, quest’ultima, che avevamo compiuto nella seconda metà del 2022 grazie un contributo da parte del Ministero dell’Interno pari a € 90.000, con cui l’opera era stata completamente finanziata. Nel tempo, stiamo quindi continuando ad investire per valorizzare un centro sportivo che ormai è un asset strategico per la città e un riferimento per l’intera provincia: lo facciamo con manutenzioni straordinarie, importanti eventi, una concreta collaborazione con il gestore e con le associazioni e proseguiremo in questa direzione”.



Più nel dettaglio dell’intervento di installazione del nuovo impianto, sono già stati posati i due nuovi quadri contenenti le centraline e sono in fase di installazione le sonde, le valvole ed i vari materiali da campo, con relative linee di comunicazione.

Non sono previste interruzioni nel servizio del Palazzetto, se non di entità molto limitata e, nel caso, concordati negli orari direttamente con il gestore Mysport al fine di minimizzare eventuali disagi all'utenza.