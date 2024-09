Luoghi di culto, Sonia Viale (Lega): "Grazie a Salvini e Rixi 200 mila euro per l'imperiese"

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia del finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 200 mila euro, degli 800 complessivi per la Liguria, destinati all'imperiese. Nel dettaglio ci saranno 100.000 euro destinati per interventi di recupero e conservazione della Chiesa cimiteriale di San Gregorio, a Pietrabruna. Altri 100.000 euro sono stati invece destinati al restauro della cattedrale di NS Assunta a Ventimiglia. Grazie al ministro Salvini e al vice ministro Rixi che hanno dato un forte segnale di attenzione per il patrimonio religioso e culturale della nostra regione elemento fondamentale del tessuto sociale e storico delle nostre comunità. La misura potrà essere rifinanziata anche nei prossimi anni, visto che sul nostro territorio ci sono molti luoghi che necessitano di restauri e assicuro il mio impegno perché questo possa avvenire”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in Regione Liguria.