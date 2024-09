Infrastrutture, vice ministro al Mit Edoardo Rixi: "200 mila euro a Ventimiglia e Pietra bruna per restauro luoghi di culto"

“I luoghi di culto della nostra regione sono un patrimonio inestimabile, la testimonianza concreta delle tradizioni che hanno plasmato la nostra cultura. Con un decreto firmato dal ministro Salvini, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finanzia in Liguria alcuni interventi di restauro e valorizzazione del nostro patrimonio culturale per oltre 800mila euro. Chiese, abbazie e santuari per le nostre comunità sono simboli identitari che raccontano secoli di arte, architettura e devozione. Custodire i nostri luoghi di culto significa preservare l’anima della nostra storia, affinché il passato continui a ispirare il nostro futuro.”



Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.



Gli interventi finanziati in Liguria:



Pietrabruna (Im) – 100.000 euro per interventi di recupero e conservazione della Chiesa cimiteriale di San Gregorio.

Ventimiglia (Im) – 100.000 euro per il restauro della cattedrale di NS Assunta

Ceranesi (Ge) – 82.960 euro per il restauro delle campane del Santuario di NS della Guardia.

Lumarzo (Ge) – 90.000 euro per il rifacimento del sagrato della Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena.

Rovegno (Ge) – 97.500 euro per il restauro della facciata principale della Chiesa di San Giovanni Evangelista.

Gorreto (Ge) – 87.000 euro per il restauro e recupero conservativo della Chiesa di Santo Stefano in località Fontanarossa.

S. Margherita Ligure (Ge) – 26.000 euro per il rifacimento del sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Lavagna (Ge) – 50.000 euro per i lavori di conservazione della Chiesa della SS Trinità.



Stella (Sv) – 100.000 euro per il restauro conservativo dell’immobile annesso alla Chiesa in frazione San Giovanni.

Mallare (Sv) – 90.000 euro per il restauro di alcune parti della Chiesa parrocchiale San Filippo Neri nella frazione di Montefreddo.