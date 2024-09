Elezioni: incontro del candidato presidente Bucci e assessore Scajola: “Ci siamo confrontati sulle priorità del ponente ligure”

L'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola ha incontrato oggi a Genova il candidato presidente del centrodestra Marco Bucci.

"Abbiamo approfondito quanto fatto fino a oggi e quanto andrà portato avanti nei prossimi anni- sottolinea l'assessore Scajola-. Un incontro operativo, certamente proficuo, con l'obiettivo di dare forza al percorso intrapreso per migliorare la nostra Liguria partendo dalle infrastrutture che ne caratterizzeranno presente e immediato futuro. Abbiamo inoltre fatto un focus sul territorio imperiese, che da anni rappresento, sulla sua economia e sui settori strategici per la sua crescita. Un occhio di riguardo andrà allo sviluppo turistico e delle piccole e medie imprese, alla valorizzazione dell'entroterra e alla tutela dei lavoratori frontalieri di cui, tra le altre cose, anche Bucci è stato un rappresentante lavorando diversi anni in territorio svizzero".

“La provincia di Imperia è già un sinonimo di qualità per quello che sa produrre e proporre - spiega il candidato presidente Marco Bucci-. Possiamo sfruttare ancora di più le sue potenzialità, valorizzare il suo entroterra, fare ragionamenti costruttivi su un’offerta turistica in costante crescita che possa funzionare tutto l’anno. Tutto ciò non può prescindere dal tema infrastrutture essenziali perché tutto il resto possa funzionare alla perfezione”.