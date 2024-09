Tutti con il naso all'insù, successo di partecipanti a Triora per la serata 'Stelle en plein air' (Foto)

Successo di pubblico a Triora sabato scorso, per la serata "stelle en plein air Triora", organizzata in occasione della “Festa Nazionale del Pleinair” con l’Associazione Stellaria, in collaborazione con il comune di Triora.

La serata si è svolta presso il castello medioevale di Triora, che si trova sulla sommità del borgo. Gli esperti di Stellaria hanno guidato il numeroso e interessato pubblico all'osservazione di stelle e costellazioni ad occhio nudo e con l’aiuto dei telescopi.

Da venerdì prossimo, a Ospedaletti, presso la sala polivalente "La Piccola", l'Associazione Stellaria inizierà un corso di Astronomia aperto a tutti, con quattro serate dedicate alla teoria e due alla pratica.