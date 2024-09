Sanremo: riunito il ‘Tavolo degli Eventi’, Sindoni: “Rapporto costante con le associazioni che organizzano eventi in città”

Si è riunito questo pomeriggio in Comune a Sanremo il Tavolo degli Eventi, costituito dalle associazioni che organizzano iniziative in città. A coordinare l’incontro è stato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. “Abbiamo incontrato tutte le associazioni che durante l’anno organizzano eventi – ha detto Sindoni – L’obiettivo è quello di instaurare con loro un proficuo rapporto per costituire un coordinamento che possa proseguire in maniera costante. Attraverso una programmazione a medio e lungo termine, sarà infatti possibile predisporre e promuovere un’offerta turistica uniforme, evitando sovrapposizioni ed andando a coprire tutte le stagioni”.

Al termine della riunione grande soddisfazione è stata espressa dai presenti, tra cui le associazioni di categoria, che hanno ringraziato per questa iniziativa. Un progetto importante, nato come prosecuzione di un’iniziativa avviata dallo stesso Alessandro Sindoni nel 2019 per coinvolgere tutte le realtà impegnate nella realizzazione di eventi a Sanremo. Per il Comune, dopo un saluto portato dal Sindaco Alessandro Mager e dal Vicesindaco Fulvio Fellegara, hanno partecipato anche gli assessori Enza Dedali (cultura), Lucia Artusi (attività produttive) ed Ester Moscato (ambiente e floricoltura).