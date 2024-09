Il Maestro Vince Tempera premia Giorgia Oddo, vincitrice di Sanremo Newtalent Summer 2024 (foto)

Su oltre tremila concorrenti che si sono candidati a Sanremo Newtalent singer contest fondato dall'Ambasciatore Devis Paganelli con il Maestro Vince Tempera in questi dodici mesi. Sono solo duecento quelli scelti che si sono esibiti dal 22 settembre per cinque giorni di casting e audizioni. Soltanto 42 sono arrivati alla finale di categoria e solo in 15 hanno passato il turno alla finalissima televisiva che andrà in onda su Bom Channel 68, su SKY e su Amazon a fine ottobre.

A vincere il contest registrato all'Altromondo Studios di Rimini la bravissima forlivese Giorgia Oddo di 19 anni, che ha vinto anche il premio Giovani. Ad aggiudicarsi il premio Kids l'undicenne Silvia Ferraro di Reggio Calabria; Premio Tv a Licae (Alice Mordenti) 15 enne di Ravenna; Premio Junior al 16 enne Carlo Buono di Napoli; Premio Silver a Zell (Christian Segala) di Milano e infine premio Platinum a Ladani (Daniela Pistagna) che si aggiudica anche il Premio Cantautore per l'inedito "Figli".

A valutare gli artisti una giuria di altissima qualità presieduta dal Maestro Vince Tempera, affiancato dal Dott. Paolo Paltrinieri già co-fondatore e dirigente di Mediaset Musica produttore di ben quattro premi Oscar, John Vignola conduttore Radio Rai1 nonché critico televisivo, Devis Paganelli patron del contest, Joy Salinas celebre voce di svariati successi dance, Alex Leardini coreografo tv, Dott.ssa Pina Li Petri coach motivazionale, Stefano Savoretti editore musicale.

All'ultima ora purtroppo non si sono presentate due "Iene" : Cizco e Andrea Agresti. La defezione è motivata dall'inizio anticipato del programma su Italia1.

La conduzione di Gianluca Nasi è stata intervallata dalle esibizioni degli artisti e dalla partecipazione straordinaria di Giancarlo Barbara da Zelig e di Samira Civitiello Miss Principessa d'Europa 2024. Sanremo Newtalent, ritento il singer contest n.1 in Italia per talenti emergenti è alla sua 16a edizione e ha dato spazio fino ad oggi ad oltre 50 mila artisti tra audizioni e casting. Le fasi nazionali si svolgono in due edizioni : Rimini a settembre presso l'Altromondo Studios con l'edizione Summer; Sanremo a febbraio durante il Festival della Canzone Italiana negli studi televisivi dell'Hospitality "Il Salotto delle Celebrità".

Le mission del format sono molteplici : dare l'opportunità di visibilità ad artisti che ambiscono a farsi promozione; offrire agli artisti iscritti quattro giorni in cui tutti si possono conoscere, avviare amicizie e avviare collaborazioni; raccogliere fondi per iniziative umanitarie nei paesi in conflitto e per popoli in difficoltà.

Tra i giurati di SNT spiccano nomi come Roberto Ferrari di Radio Deejay, Moreno Donadoni vincitore di Amici di Maria de Filippi, Maestro Vince Tempera, Cizco, Andrea Agresti, Valter Sacripanti, Joy Salinas, Maria Teresa Ruta, Carmen Masola vincitrice di Italia's Got Talent e tanti altri.