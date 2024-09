Il bordeaux è la tendenza dell'autunno: dall'alta moda agli arredi di design

Il colore per eccellenza di questo autunno è il bordeaux: ricco, profondo e sofisticato è una tonalità in grado di elevare istantaneamente qualsiasi look. Dopo aver dominato le sfilate di alta moda dell'ultima stagione, perché non introdurlo anche negli arredi di interni? Le aziende di design hanno presentato arredi color vinaccia e borgogna, in piena sintonia con la nuova tendenza. Infatti, il bordeaux non è soltanto il colore dell'anno, ma può diventare permanente nella propria casa, scegliendo mobili all'altezza di questa stupenda tonalità.

Sempre più amato, soprattutto tra i giovani, questo colore può essere scelto non solo per vestirsi. Certo è che non è mai semplice arredare quando si usano colori così audaci. Allora come fare? Prima di tutto, se si vuole osare con il colore è meglio puntare su mobili di alta gamma, come i prodotti di design di B&B Italia. Infatti, una tonalità forte come il bordeaux risalterebbe soltanto l'aspetto cheap di un mobile di bassa qualità. Inoltre, dato il colore già di per sé coraggioso, è meglio puntare su design minimal ed essenziali, per non esagerare ulteriormente. Infine, si consiglia di abbinare il bordeaux con toni più tenui e soft che controbilanciano l'ambiente.

Perché il Bordeaux è il Trend dell'Autunno?

Il borgogna incarna il tepore e l'intensità dell'autunno, unendo la ricchezza delle tonalità del rosso alla calma del marrone. È un colore che evoca lusso e fascino, che ha conquistato le passerelle dell'ultima stagione. Non è però soltanto il colore dell'alta moda: apprezzato anche dalle aziende di design, è la scelta ideale per creare un ambiente equilibrato, raccolto ma moderno.

Per chi ama questo colore e ha bisogno di rinnovare gli interni, non è necessario dipingere le pareti di casa con questa tonalità, ma anzi bisogna saperlo dosare per sfruttarne a pieno le potenzialità. Alcuni mobili scelti con cura, completati da elementi come cuscini, possono creare un effetto di ricercatezza senza cadere nel kitsch. Per esempio, non è necessario un divano interamente bordeaux. Si può optare anche solo per un tappeto o una madia come la Liagò in prugna satinato. Seguendo questo metodo, si ottengono ambienti esclusivi, senza banalità né stravaganze.

Le Migliori Scelte di Mobili Color Bordeaux

Per darvi meglio un'idea di come si può introdurre il burgundy in casa, ecco una selezione ricercata di alcuni mobili di design di alta qualità da cui partire:

1. Madia Liagò di B&B Italia

Colore: Prugna satinato

Prugna satinato Perché funziona: Scegliere una madia di questo colore è l'ideale, perché aggiunge personalità alla stanza senza risultare invadente ed eccessivo.

Scegliere una madia di questo colore è l'ideale, perché aggiunge personalità alla stanza senza risultare invadente ed eccessivo. Suggerimento: Abbinatela con altri mobili sulle tonalità del beige.

2. Sedia Caratos di Max Alto

Colore e materiale: Pelle bordeaux

Pelle bordeaux Perché funziona: Le linee eleganti della sedia Caratos, abbinate alla pelle deluxe, la rendono un mobile accattivante. Il bordeaux eleva il design neutro della sedia, con un tocco di audacia.

Le linee eleganti della sedia Caratos, abbinate alla pelle deluxe, la rendono un mobile accattivante. Il bordeaux eleva il design neutro della sedia, con un tocco di audacia. Suggerimento: Utilizzatela come sedia in salotto o anche in ufficio per trasmettere grinta e carattere.

3. Panca 9 367 di Cassina

Colore e materiale: Combinazione originale di bordeaux e legno

Combinazione originale di bordeaux e legno Perché funziona: Questa panca fonde i toni caldi del legno con cuscini color bordeaux, conferendo all'ingresso o al corridoio una sottile atmosfera autunnale, senza però dominare lo spazio.

Questa panca fonde i toni caldi del legno con cuscini color bordeaux, conferendo all'ingresso o al corridoio una sottile atmosfera autunnale, senza però dominare lo spazio. Suggerimento: Abbinatela a una coperta o a un tappeto bordeaux per un maggiore intimità.

4. Poltrona Mad Queen di Poliform

Colore e materiale: Velluto borgogna

Velluto borgogna Perché funziona: Si tratta di una poltrona dalle dimensioni compatte ma dalle elevate prestazioni a livello di comfort. Può essere quindi sia al passo coi tempi che funzionale alle esigenze di relax.

Si tratta di una poltrona dalle dimensioni compatte ma dalle elevate prestazioni a livello di comfort. Può essere quindi sia al passo coi tempi che funzionale alle esigenze di relax. Suggerimento: Ideale in contrasto con pareti color crema o beige, per dare un po' di vivacità agli ambienti più impersonali.

5. Divano Tape di Minotti

Colore e materiale: Tessuto color vinaccia

Tessuto color vinaccia Perchè funziona: Il divano Tape di Minotti si presenta con una combinazione intrigante di tessuto morbido al tatto e design ultramoderno, per chi vuole creare un'area lounge lussuosa ma comunque accogliente.

Il divano Tape di Minotti si presenta con una combinazione intrigante di tessuto morbido al tatto e design ultramoderno, per chi vuole creare un'area lounge lussuosa ma comunque accogliente. Suggerimento: Abbinate il divano a tavolini metallici per un look contemporaneo e alla moda.

Abbinamenti di Colore Ideali per il Bordeaux

Scegliere i giusti colori complementari è essenziale per far ambientare al meglio i mobili bordeaux. Ecco alcune idee di abbinamento che faranno apparire i vostri interni freschi e moderni:

Crema e beige: Queste tonalità neutre creano un contesto pulito che permette agli arredi bordeaux di risaltare senza sembrare troppo audaci.

Queste tonalità neutre creano un contesto pulito che permette agli arredi bordeaux di risaltare senza sembrare troppo audaci. Accessori in Oro o in Ottone: Accenti metallici come l'oro o l'ottone risultano estremamente sofisticati, dato che completano la ricchezza del bordeaux con classe.

Accenti metallici come l'oro o l'ottone risultano estremamente sofisticati, dato che completano la ricchezza del bordeaux con classe. Toni del Legno : Le tonalità naturali del legno, in particolare le varietà più scure, si armonizzano perfettamente con il bordeaux e risultano ideali per case più rustiche, di campagna o in montagna.

: Le tonalità naturali del legno, in particolare le varietà più scure, si armonizzano perfettamente con il bordeaux e risultano ideali per case più rustiche, di campagna o in montagna. Grigio: Un grigio freddo ed elegante può bilanciare il calore del bordeaux, offrendo un'estetica più moderna e minimale.

Il bordeaux è il colore autunnale per eccellenza: ricco, caldo e lussuoso. Può trasformare gli interni con originalità, trasmettendo un senso di stile e accoglienza: per questo, non è soltanto un colore di tendenza, ma è destinato a diventare un vero e proprio classico degli interni.

Per ulteriori ispirazioni e per scoprire le ultime novità in fatto di mobili di design di lusso, visitate Tomassini.com. Oltre a un catalogo curato, troverete un team di Interior Designer e architetti a vostra disposizione: dalle moodboard ai progetti residenziali, possono aiutarvi a scegliere e acquistare i pezzi perfetti per il vostro spazio.