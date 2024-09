Sanremo: 'regalo utile', donato da un privato cittadino un defibrillatore all'Arma dei Carabinieri (Foto)

Un nuovo rinforzo per il Corpo dei Carabinieri di Sanremo, grazie alla donazione da parte di un cittadino di un defribillatore. Lo strumento, consegnato ufficialmente la mattina del 30 settembre alla sede dell'Associazione nazionale carabinieri in Via Pallavicini 4, è stata fatta da Andrea Martino, che ha consegnato l'oggetto al capitano Massimiliano Corbo e al luogotenente Paolo Farchetti, oltre ad altri membri dell'Arma.

"Ho voluto fare questa donazione - ha spiegato Martino - perché un po' di tempo fa ho conosciuto il comandante Farchetti in seguito a una truffa subita, e mi ha colpito la disponibilità e l'attenzione prestata al caso. Ho pensato quindi che per sdebitarmi fosse giusto fare una donazione al Corpo, portando in dote qualcosa che potesse anche essere utile per il loro lavoro".

Da parte dei Carabinieri i ringraziamenti nei confronti di Martino, con il defribillatore che rimarrà nella sede di via Pallavicini, con la possibilità di essere usato in qualsiasi situazione di necessità.