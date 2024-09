Bordighera, messa in sicurezza: al via i cantieri alla rotonda Sant'Ampelio e alla scogliera di punta Migliarese

“A Bordighera prendono il via due importanti cantieri per la messa in sicurezza del territorio: il 1 ottobre saranno infatti consegnati i lavori per il ripristino della scogliera di punta Migliarese e per la riduzione del rischio idraulico nei locali sottostanti la Rotonda di Sant’Ampelio", lo annuncia il Vice Sindaco Marco Laganà.



L’intervento sulla scogliera di punta Migliarese è volto a sanare i danni provocati dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, ulteriormente aggravati dal maltempo di inizio ottobre 2020. Tornerà dunque ad essere pienamente efficace una struttura cruciale per difendere un territorio, come quello del ponente ligure, fragile e purtroppo vulnerabile di fronte ad eventi meteorologici eccezionali. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata finanziata con un contributo di € 30.000,00 attribuito al Comune di Bordighera dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali: i lavori del primo, che saranno appunto consegnati il 1° ottobre, sono stati finanziati con un contributo di Regione Liguria per un quadro economico di € 488.120,86.



Altrettanto importante per sicurezza contro il rischio idraulico è il cantiere presso l’area sottostante la Rotonda di Sant’Ampelio, dove verrà realizzato un canale di scolo delle acque con copertura in grigliato opportunamente integrata con la struttura esistente. Tale scelta progettuale è stata presa alla luce delle perizie depositate presso il Tribunale di Imperia e in considerazione del minor impatto ambientale ed economico rispetto alla demolizione e ricostruzione di parte del manufatto. Nell’ambito dello stesso cantiere saranno inoltre compiute altre opere di finitura della rotonda.