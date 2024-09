I 'chicchi di caffè' al posto delle stelle per i bar: nella nostra provincia tre locali a Sanremo, uno a Imperia e Santo Stefano

Le stelle per un bar si assegnano anche con i ‘chicchi di caffè’ e la provincia di Imperia ha una serie di locali che si inseriscono prepotentemente nella classifica della 25a edizione della ‘Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso’, realizzata sempre in collaborazione con Illy caffè. Si tratta della a guida che dà i voti al locale più amato e fotografa la profonda trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centro della socialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità.

Il caffè resta il protagonista indiscusso, nel classico binomio espresso e cornetto, che restituisce l’immagine della sosta veloce al bancone, e in un’offerta che si è arricchita di proposte creative e ricercate. Sono oltre 1.100 le insegne contenute nell’edizione 2025: locali che rappresentano al meglio i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità, in crescita rispetto ai 1.091 contenuti nella Guida dello scorso anno. Il miglior bar secondo la guida è ‘Gustificio’ di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova ma anche i locali della nostra provincia si sono ben difesi.

Nell’imperiese non troviamo locali da ‘Tre chicchi’, ovvero il massimo della votazione, ma ce ne sono diversi con due. Il rapporto tra il caffè e la nostra provincia, come nel resto della regione, si basa su una cultura fatta di intensità, artigianalità e discreta convivialità, riflettendo il carattere della gente ligure e il loro passato commerciale e marittimo:

Ad Imperia troviamo un solo locale con due chicchi della guida ‘Maurizio e Charlie’ di via XX Settembre con bar e pasticceria mentre a Sanremo ce ne sono due: svetta il classico ‘Café Renaissance’ di piazza Colombo che, da poco ha superato i 70 anni di vita. Poco lontano e sempre con due chicchi troviamo ‘Oltre’, in via Matteotti, al piano terra dello storico Palazzo Borea d'Olmo. Altri due chicchi a Santo Stefano al Mare, dove troviamo ‘Manì’ in piazza Cavour, a due passi dal mare.

Tornando a Sanremo un solo chicco ma sempre nella speciale graduatoria del ‘Gambero Rosso’ il locale della zona Foce, in corso Matuzia ‘Basilico e Pinoli’ che, oltre al classico bar offre proposte con prodotti da forno.