L'Assessore regionale Marco Scajola a Ospedaletti per la rievocazione storica di motociclismo

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato, questo pomeriggio, all’ottava rievocazione storica trofeo internazionale di motociclismo a Ospedaletti. Insieme a lui il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, il vicesindaco Giacomo De Vai e il consigliere regionale Chiara Cerri.

L’evento è organizzato dal Comitato Circuito Ospedaletti insieme al Comune e può contare sulla partecipazione di grandi campioni di questo sport oltre a 220 moto da tutto il mondo.

“Complimenti al presidente del Comitato Circuito Ospedaletti Raffaele Cardone e all’amministrazione comunale per l’organizzazione di questo grande evento sportivo seguito da centinaia di appassionati – dichiara l’assessore regionale Scajola -. Ospedaletti si conferma, sempre più, cittadina turistica di prim’ordine con una varietà di manifestazioni in grado di soddisfare diverse fasce di pubblico. Come Regione Liguria, in questi anni, abbiamo sostenuto la crescita del Comune con interventi importanti. Basti pensare a quanto fatto per la pista ciclabile e, in ultimo, per la nuova palestra lungo il suo tracciato che a breve sarà terminata garantendo uno spazio sportivo di prim'ordine. Vogliamo proseguire su questa strada per rendere la nostra terra sempre più bella e attrattiva”.