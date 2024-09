Speciale Weekend: Giornate Europee del Patrimonio, Sanremo Padel Tour, Rievocazione Storica motociclistica e molto altro

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali di tutto il territorio nazionale, seguendo il tema ‘Patrimonio in cammino’. Vediamo ora gli appuntamenti delle GEP nella nostra provincia.

Con le GEP arriva a Imperia l’Archeopedalata, un evento particolare, che unisce l’arteria della pista ciclabile al museo a cielo aperto delle aree archeologiche, musei e monumenti che si trovano proprio lungo la pista. L’iniziativa si svolgerà domani dalle 9.30 alle 13.00, con archeologi del Ministero della Cultura che guideranno il pubblico lungo un percorso a tappe dalla foce del torrente Prino con i suoi ritrovamenti di età romana, fino alla basilica paleocristiana di Capo Don. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Chi ha la propria bici può presentarsi direttamente al passaggio a livello del Prino a Imperia, alle ore 9.30. Chi non ha una bici potrà noleggiarla presso Nolo Bici su nolobici.it.

Sempre ad Imperia la Rete Museale cittadina propone molteplici iniziative a Villa Grock, presso il Museo Navale e al MACI- Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli.

Oggi alle 10.30 al Maci di Villa Faravelli è in programma una speciale visita accompagnata alla collezione permanente dal titolo ‘Percorsi artistici nella collezione Invernizzi’. Alle 15 e alle 17 di oggi e alle 10.30 di domani al Museo del Clown Villa Grock si terranno due visite accompagnate nella spettacolare villa su come il personaggio del clown reso possibile la comunicazione fra diverse popolazioni e contribuito in maniera importante alla costruzione di tradizioni culturali. Alle 15.30 si torna a Villa Faravelli dove i bambini dai 6 ai12 anni potranno prendere parte ad una divertente caccia al tesoro, esplorando sia gli interni che gli esterni della villa, alla ricerca dei ‘frammenti perduti’, che andranno a comporre l'inedita versione di una vetrata in stile liberty. Il Museo Navale di Imperia propone alle 16 ‘Storie di mare’ visita accompagnata che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia della città di Imperia, che si intreccia con quella della navigazione, per raccontare il millenario rapporto tra uomo e mare.

Domani alle 15.30 il Museo Navale propone ‘Alla ricerca del tesoro’, una caccia al tesoro per bambini 6-12 anni e alle 16.00 ancora un’altra visita accompagnata alla collezione permanente al Maci di Villa Faravelli dal titolo ‘Percorsi artistici nella collezione Invernizzi’.

L’Archivio di Stato di Imperia (via G. Strato 8B) in occasione delle GEP 2024 propone, attraverso la lettura di documenti, un’indagine su alcuni aspetti della vita intorno a un fiume e soprattutto sarà svelato come il torrente Impero, spesso causa di diatribe, diventa, insieme al ponte che lo sovrasta, elemento di unione e simbolo di pace, oltre a conferire il nome alla neonata città di Imperia (Giunte di Porto Maurizio e Oneglia, 1908).

Tre giorni di grandi stelle del padel e del calcio. E, ancora, le grandi firme di SkySport, l'impegno inclusivo di Alessandro Ossola, protagonista azzurro alle Olimpiadi di Parigi nelle gare di velocità, oltre a tante iniziative speciali e quel pizzico di glamour che non guasta per una meravigliosa avventura di sport, spettacolo, inclusione e socializzazione firmata Sanremo.

Tutto questo è il Sanremo Padel Tour, evento organizzato da 'E20 Sanremo', iniziato ieri e che vedrà oggi nel campo allestito in piazza Colombo, i fenomeni del padel mondiale - dal numero 4 del mondo, l'argentino Federico Chingotto, al numero 11, lo spagnolo 'Momo Gonzalez' e i top 50 del mondo Javier Barahona (37), Javi Garcia (48) – oltre ai ct di Italia e Argentina in vista del prossimo Mondiale di Doha di fine ottobre, Marcela Ferrari e Gaby Reca due autentiche leggende della disciplina e testimonial dell'evento; gli ex calciatori Albertini, Dida, Amoruso e Denis e quattro grandi volti di Sky (De Grandis, Bagnulo, Lupi, Massara).

I ticket per l’accesso alle due tribune per le gare di oggi sono andati esaurite su Eventbrite con partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Mentre l'accesso alle tribune sarà libero domani, giornata che prevede in mattinata la sfida tra i big del Giornalismo Sportivo Italiano di SKY (De Grandis, Bagnulo, Lupi, Massara), mentre nel pomeriggio i clinic (sedute di allenamento tecnico) con Gaby Reca, ct della nazionale argentina maschile, e Marcela Ferrari, ct delle maschile e femminile italiane, dedicati alle autorità, gli sponsor e i ‘passanti&turisti’ e cioè coloro che vorranno provare l'emozione di una lezione di padel con chi allena i grandi campioni della scena mondiale. Nel pomeriggio, poi, spazio agli Under, tra allenamento ed esibizioni dei più giovani (il programma nel dettaglio a questo link).



La città dei fiori sarà teatro anche della 40ª Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore. Dopo il test match di Serie A tra Chieri e Cannes, è arrivato il momento del torneo giovanile femminile, per la prima volta riservato alla categoria Under 16 femminile. In campo, dalle ore 13.15 di oggi, sabato 28 settembre, sui campi del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, otto formazioni, da Piemonte, Lombardia e Liguria, suddivise in due raggruppamenti: Club76 PlayAsti, Team Volley Lessona Bianco (Bi), Cogovalle Genova e Imperia Volley (girone A); Allianz Diavoli Rosa Brugherio (Mi), Bam Lpm Monvi (Cn), Valle Belbo Canelli (At) e Team Volley Lessona Blu (Bi). Otto sono anche le sfide in programma nella giornata inaugurale, utili a stabilire gli accoppiamenti della fase finale. Domenica si disputeranno dodici match, dalle ore 9 (quarti di finale) alle 16.15, orario di inizio della finalissima.

Questo fine settimana è anche dedicato alla grande Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti dove sino ai primi anni '70 si è svolto il Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo. Quella di quest'anno sarà l'ottava edizione riservata alle moto che si svolge a cadenza biennale in alternanza con la 'rievocazione' dedicata alle auto da gara degli anni '50.

Oltre 220 le moto partecipanti, un gran numero, e anche quest'anno ci saranno ex campioni iridati come Pierpaolo Bianchi, Eugenio Lazzarini, Carlos Lavado, Marco Lucchinelli, oltre ai top rider dell'epoca Gianfranco Bonera, Peter Balaz, Marcellino Lucchi e Benedicto Caldarella 84enne di Buenos Aires che ogni volta che Ospedaletti chiama lui risponde presente (vinse la gara nel 1967).

Il programma prevede per oggi l'accoglienza degli iscritti e l'esposizione delle moto lungo Corso Regina Margherita (il 'Boulevard'), un talk-show alle ore 17.30 presso l'Auditorium comunale e la successiva cena offerta agli iscritti. Durante il talk-show condotto dal giornalista di settore Paolo Conti, verranno consegnati targhe ed attestati per alcuni 'memorial'.

Domenica sarà evidentemente la giornata clou che inizierà alle 8.30 con la prima di sei batterie con tutti i mezzi a sfrecciare sul tracciato. Alle 11 parata di Superbike, seguita dalla sfilata di un gruppo di Harley Davidson, intorno a mezzogiorno la sfilata del Concorso Eleganza, e quindi un intermezzo sulla Ducati biposto con Dario Marchetti, uomo immagine della Scuola Piloti Ducati affiancato dai 'locali' Livio Bellone e Gianni De Matteis istruttori della stessa prestigiosa Scuola.

Dopo la pausa pranzo, poco prima delle ore 14 si ripete lo stesso programma della mattinata con apertura riservata alle Harley e conclusione, dopo le batterie e le Superbike, con la spettacolare Parata Finale.



Entrando nel merito degli spettacoli musicali segnaliamo per questa sera un concerto polifonico vocale con il coro Troubair Clair in collaborazione con l'Associazione Culturale Mikrokosmos di Bologna nel Centro Storico di Vallecrosia, mentre in Piazza Gastaldi a Taggia si esibirà il Quartetto ‘West Side Quartet’. All’Arena Bigauda di Camporosso a convogliare i più appassionati sarà ‘IndiePonente’, un festival di musica indipendente con degustazioni, street food e street market con la partecipazione del gruppo dei Meganoidi, nella loro unica data ligure del ‘Brucia Ancora Tour’, e dei Mania, Carlomagno, Errico Canta Male, Haji, Amado, Panicosparso (DJ set).

Domani sera ad Imperia, per le ‘Anteprime al Teatro Cavour’, si terrà l’evento gratuito dal titolo ‘Imperia canta in Coro’ con esibizione della Compagnia Corale di Imperia, il Coro Mongioje, il Coro con Claudia, il Coro Monte Saccarello e il Parr Rock Choir.

C’è spazio anche per la segnalazione di altri interessanti eventi.

La Festa di San Maurizio riporterà ancora oggi nella centralissima Via XX Settembre a Porto Maurizio l'attenzione di turisti e residenti su un evento popolare ormai consolidato negli anni che rappresenta un appuntamento imperdibile per tutte le fasce di età: l’Expo ‘Alpi del Mare’. Una mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi promuoverà la territorialità con prodotti biologici e a Km zero, oltre ad artigianato creativo e artistico ispirato alla bellezza della costa ligure. Sono previsti intrattenimenti con Django 47 e la sua ‘Street Live Music’ e la distribuzione continuativa di dolci artigianali ‘Frittelle dei Nonni’ nello spazio dedicato in prossimità di Piazza Roma.



Cervo invece sarà teatro della tradizionale rassegna di pittura ‘Pennello d’oro’, estemporanea d’arte e altri linguaggi’, giunta alla 32esima edizione, dal tema ‘I cinque sensi’. Nelle piazzette e nei carruggi si potranno ammirare all’opera gli artisti partecipanti al concorso. Nell’ambito dell’evento è previsto anche un laboratorio di ‘Art &Wine’ che abbina la pittura all’enologia, alla degustazione di vini locali, condotto dall’artista Eleonora Ciribeni e dal sommelier Giovanni Revello.



E domani tutti a Triora per la Festa del Fungo! Per tutta la giornata saranno serviti piatti a base di deliziosi funghi come il mitico risotto e funghi impanati e fritti, il tutto preparato rigorosamente al momento dagli chef dell’'Associazione Italiana Cuochi Itineranti (A.I.C.I), che saranno presenti con due stand. Anche le attività commerciali del paese parteciperanno alla festa proponendo le specialità locali e ricette ovviamente a base del grande protagonista della giornata. Per le vie del borgo sarà allestito un caratteristico mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici dove si potranno trovare tutte le eccellenze della Valle Argentina. Sono previsti giochi e attività ricreative per intrattenere gli ospiti più piccoli e per tutta la giornata dai caratteristici ‘caruggi’ e piazzette si potranno sentire gruppi di cantori di musica popolare che accompagneranno i visitatori nelle passeggiate alla scoperta di Triora.



