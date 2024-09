‘Zaino sospeso’: concluso con successo il service del Lions Club Sanremo Matutia

Zaini, quaderni, pennarelli, matite, gomme, compassi, libri, diari, vocabolari: un ricco dono per chi ha difficoltà a dotare i propri figli di materiale scolastico necessario dal lions Club Sanremo Matutia che ha aderito anche quest’anno al service Zaino Sospeso. E’ stato consegnato mercoledi scorso ai Servizi Sociali di Sanremo tutto ciò che le cartolerie hanno raccolto durante l’estate, ma soprattutto nel periodo di maggiore affluenza di clienti, su indicazione dei soci del Club che si sono attivati con il solito impegno.

La Presidente Elena Lanteri Cravet ringrazia di cuore le cartolerie Casco Shop, Giocando con la Pergamena, Cocco e Drilli, Penna e Calamaio , Cartolandia di Sanremo e Papè di Riva ligure per aver aderito al service, invogliando i clienti ad un acquisto in più o a donare uno zaino dei loro figli ancora in buone condizioni. Un grazie anche ai soci del Club che si sono prestati a ritirare tutto il materiale raccolto.

L’idea del service “ Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio che si trovano in gravi difficoltà e che permette di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo. Punto di forza è intercettare i bisogni delle famiglie e per questo il Lions Matutia si è rivolto ai Servici Sociali della città, che conoscono le reali esigenze e situazioni di molte famiglie.