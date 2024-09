Ventimiglia, il flusso turistico aumenta: +18% rispetto allo stesso periodo del 2023

Secondo i dati sul turismo raccolti dall’Osservatorio della Regione Liguria Ventimiglia ha registrato un vero e proprio Boom di presenze turistiche, registrando un grande incremento di turisti provenienti dall’estero.

“Con circa il 18% in più di presenze turistiche rispetto al periodo Gennaio - Luglio 2023 Ventimiglia è la prima città della Liguria ad incrementare in percentuale il suo flusso turistico. Un primato che - dichiarano il Sindaco di Ventimiglia On. Flavio Di Muro e l’Assessore al Turismo Serena Calcopietro - ci riempie di soddisfazione e ci sprona ad impegnarci ancora di più e ancora meglio in questa direzione. Sappiamo bene che Ventimiglia ha tanti problemi da risolvere, tante priorità a cui ci stiamo dedicando, ciò non toglie che è una città bellissima e apprezzata anche all’estero e di cui andare fieri.”