Sanremo: ieri mattina l'asta con la sorpresa finale, il deposito della Rt di San Martino acquistato dalla 'Dimar'

Dopo tanti tira e molla il deposito della Riviera Trasporti di corso Cavallotti a Sanremo è stato venduto. Ma non alla catena ‘Esselunga’ come sembra bensì alla Dimar, società piemontese che propone in riviera già diversi supermercati come Ok Market, Mercatò ed altri.

L’asta si è svolta ieri mattina ed ha prevalso la Dimar, che ha offerto 10,5 milioni di euro. La nuova proprietà potrà disporre di una superficie di circa seimila metri quadri e potrà essere utilizzata come spazio vendita, grazie alla variante urbanistica che è stata approvata dalla precedente Amministrazione di Sanremo.

Ora bisognerà capire le tempistiche per l’insediamento dei nuovi proprietari, visto che la Rt dovrà avere il tempo di trovare un nuovo luogo dove sistemare i suoi bus nella zona di Sanremo.