'Sanità, infrastrutture e lavoro', incontro con il consigliere regionale del PD Enrico Ioculano "per migliorare la nostra quotidianità migliorando la qualità di vita"

"Sanità, infrastrutture e lavoro: tre temi che sviluppati bene sul nostro territorio possono cambiare la nostra quotidianità migliorando la qualità di vita. Stasera, venerdì 27 settembre, ne parliamo a Imperia. L'appuntamento è alle 18.30 in spianata Borgo Peri 21". Ad inoltrare l'invito è il consigliere regionale del PD Enrico Ioculano.

"Venerdì scorso a Sanremo - spiega Ioculano - si è tenuto l'evento di apertura della mia campagna elettorale, che ha ufficialmente presentato la mia ricandidatura per le elezioni regionali. Alla presenza di molti sostenitori e con grande entusiasmo, ho accolto il sostegno del candidato presidente del centro-sinistra Andrea Orlando.

Per chi volesse partecipare alla campagna avanzando proposte e suggerimenti vi lascio un resoconto dei miei prossimi appuntamenti:

• venerdì 27 settembre, ore 18:30 – Sogni d’estate, Via Spianata Borgo Peri 21, Imperia

• mercoledì 2 ottobre, ore 19 – L’altro Gasoline, Corso Limone Piemonte 7, Ventimiglia

Inoltre sabato 28 ritorneremo in piazza, saremo in via Repubblica a Ventimiglia davanti al mercato ortofrutticolo, dalle 9 alle 12,30 e sabato 5 ottobre dalle 9 alle ore 12,30 ci ritroveremo a Ventimiglia Alta in piazza della Cattedrale.

Questi eventi saranno occasioni di confronto per discutere le priorità del nostro programma elettorale e le azioni concrete che si potranno realizzare per il territorio. Vi aspetto!