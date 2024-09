Sanremo: approvato il piano delle alienazioni per il prossimo triennio, sul tavolo ancora Villa del Sole e l'ex Macello

La Giunta comunale di Sanremo ha adottato l’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026.

Nell’anno in corso palazzo Bellevue intende mettere in vendita un terreno nella zona della ‘Madonna Pellegrina’ a Coldirodi per un valore di 40mila euro, quindi le ex colonie di San Giovanni dei Prati a Triora per 120mila euro ed un vicolo in frazione Bussana per 29mila. Il totale per quest’anno ammonta così a 189mila euro.

Per il prossimo anno l’Amministrazione comunale intenderebbe vendere le ex scuderie di ‘Villa del Sole’ per un milione e 700mila euro ed una area dell’acquedotto in strada Senatore Marsaglia per 30mila euro e un totale di un milione e 730mila. Nel 2026 si cercherà di vendere l’ex Macello per un totale di due milioni e 600mila euro.