Bordighera, mancata attivazione del pre scuola e dopo scuola negli Istituti didattici della città, Trucchi: "Le famiglie non possono essere lasciate sole"

"Da alcuni giorni mi stanno arrivando segnalazioni da parte di famiglie di Bordighera per la mancata attivazione del pre scuola e dopo scuola negli Istituti didattici della nostra Città". Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi del gruppo consiliare di Bordighera 'Insieme'.

Per i genitori che non possono contare sull'aiuto di nonni o altri famigliari questo grave ritardo comporta pesanti problemi organizzativi e spese aggiuntive che si possono calcolare in alcune centinaia di euro ogni mese. Anche il ritardo di una settimana nell'inizio della mensa è stato un altro fattore di disagio.



Chiedo alla Direzione Didattica di attivare nei tempi più rapidi possibile le procedure idonee per attribuire gli incarichi per scuola e dopo scuola e chiedo alla nostra Amministrazione Comunale di sostenere per quanto di competenza la soluzione del problema. Quello che è certo che le famiglie non possono essere lasciate sole".