Da fine mese con l'associazione ‘Spazivisivi’ il corso di fotografia ‘Oltre la soglia’

Dal 30 settembre a febbraio prossimi si svolge, organizzato dall’associazione ‘Oltre la soglia’, il ‘Non corso di fotografia’. Un’affascinante avventura nel mondo della fotografia, che va ben oltre il semplice ‘scattare’. Si potrà esplorare l'essenza delle immagini, le loro storie e le emozioni che possono suscitare.

Le quattro fasi di ‘Oltre la soglia:

- orientamento: un viaggio attraverso il significato dell'immagine, per scoprire come essa influisce sulla nostra percezione, narrazione interpretativa di ciò che ci circonda;

- pensiero critico: sfida le convenzioni! Esplora le motivazioni personali e culturali dietro ogni scatto e sviluppa una visione autentica e profonda;

- progettazione: immergersi nella grammatica visiva e nelle contaminazioni artistiche per arricchire il tuo racconto attraverso tecniche innovative;

- produzione: trasformare le tue idee in opere tangibili.

Si potrà realizzare progetti significativi che riflettano sulle emozioni ed i racconti visivi. A questo si aggiungeranno quattro ‘Incontri Laboratoriali’ che alla fine di ogni fase permetteranno di mettere in pratica ciò che hai appreso, in un ambiente collaborativo e stimolante.

Si potranno scambiare idee, ricevendo feedback e potenziando le competenze fotografiche. Sarà un viaggio interiore e collettivo per esplorare il potere dell’immagine come forma d’arte e pensiero profondo. Per informazioni cliccare QUI e per le iscrizioni: info@spazivisivi.it o 3466644041.