Una serata a sostegno della comunità San Patrignano: a Monaco la prima Soirée Blanche (Foto)

Una serata benefica a sostegno della comunità di San Patrignano. E' stata organizzata, lo scorso 20 settembre, presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris a Monaco dall'associazione Femmes Leaders Mondiales Monaco. Duecento persone si sono riunite per la prima Soirée Blanche di World leading women Monaco.

La Comunità di San Patrignano, comunità terapeutica fondata nel 1978, è situata in Italia, più precisamente in provincia di Rimini, ed è riconosciuta per il suo approccio innovativo e olistico alla riabilitazione delle persone affette da dipendenza ed esclusione sociale. "L'ubicazione nel cuore della campagna italiana offre un ambiente tranquillo e favorevole al reinserimento dei residenti" - dice il presidente delle Femmes Leaders Mondiales Monaco Chantal Ravera nel suo discorso - "Questa collocazione geografica permette, inoltre, alla comunità di svolgere diverse attività agricole e artigianali, contribuendo all'autosufficienza e all'inserimento professionale dei residenti. È un notevole esempio sociale che offre speranza e nuova vita a chi ne ha bisogno".

La serata si è aperta con una sfilata di moda, andata in scena sotto una magnifica decorazione floreale realizzata da Isabelle Vieira della società GIU Monte-Carlo, che ha messo in mostra le ultime creazioni di Iva Nerolli. È seguita poi una sontuosa cena con vini e formaggi appositamente prodotti dalla comunità di San Patrignano.

La dottoressa Ornella Barra, Chief Operating Officer, International di Walgreens Boots Alliance, azienda leader nel settore della salute e bellezza e sponsor dell'evento, ha evidenziato come grazie al prezioso e instancabile lavoro di tanti operatori, la comunità di San Patrignano sia diventata negli anni una vera istituzione, al servizio di un numero sempre crescente di persone e delle loro famiglie.

L'artista Virginie Broquet ha firmato il libro da colorare per il quale ha disegnato i luoghi emblematici di Monaco. Il ricavato della lotteria e un'opera unica del famoso artista Marcos Marin saranno donati alla comunità di San Patrignano per sostenere i loro continui sforzi per offrire una seconda possibilità ai loro protetti. Per l'occasione tutte le donne erano vestite di bianco.

Tra i partecipanti vi era anche il ventimigliese Mauro Parodi. "Ho partecipato con piacere all'evento" - dice il ventimigliese Mauro Parodi che cura le relazioni transfrontaliere con il Principato di Monaco - "Mi complimento con le Femmes Leaders Mondiales Monaco per la splendida serata, l'impeccabile organizzazione e per la riuscita dell'evento".

Chantal Ravera non ha mancato di ringraziare gli ospiti per la loro solidarietà, rendendo questa prima serata bianca della FLMM un momento di generosità indimenticabile e ha dato appuntamento alla prossima serata bianca.