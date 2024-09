Ddl Sicurezza: Gianni Berrino (FdI) ad Orlando: “Per la sinistra non è una priorità”

“Più che la nuova legge in tema di sicurezza va fermata la deriva ideologica cui abbiamo assistito oggi alla manifestazione del Pd in pieno stile anni ’70, con il centro di Roma blindato e cori e insulti contro il governo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

“Fratelli d’Italia – prosegue - intende portare a compimento una norma che è dalla parte dei cittadini, i quali devono sapere che per la sinistra la sicurezza non è una priorità, gira e rigira la sinistra è sempre dalla parte sbagliata mentre noi siamo dalla parte dei cittadini per bene. Loro vogliono tutelare le borseggiatrici, chi occupa le case e chi si rivolta in carcere. Per noi invece la sicurezza torna ad essere una priorità”.