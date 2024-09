Ventimiglia, accoltellamento in via Tenda: grave uno straniero (Foto)

Accoltellamento in via Tenda a Ventimiglia. E' successo in serata nei pressi del cimitero di Roverino, zona molto frequentata dai migranti.

Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia, i carabinieri, la polizia di Stato e la guardia di finanza.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'estremo gesto tra stranieri, probabilmente avvenuto in seguito a una lite. Un ferito, uno straniero di circa 25 anni, però, è stato trasportato all'ospedale di Bordighera per essere poi elitrasportato con il Grifo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Sembra, infatti, che l'uomo sia stato accoltellato al torace.