Elezioni regionali: Stefania Mostardini candidata con Bucci Presidente nella lista Vince Liguria

Scende in campo al fianco di Bucci Presidente nella lista Vince Liguria, Stefania Mostardini già presidente dell'associazione civica 'Sanremo Domani' che alle ultime elezioni comunali sanremesi ha sostenuto come candidato sindaco il civico di centrodestra Gianni Rolando. Pertanto, Stefania Mostardini ex titolare della farmacia di Costarainera e ad oggi biologa nutrizionista sarà candidata alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre a sostegno di Marco Bucci candidato presidente per il centrodestra. “Sono stata contattata telefonicamente– afferma Stefania Mostardini – da Marco Bucci che mi ha proposto la candidatura alle imminenti elezioni regionali nella lista d'ispirazione civica Vince Liguria. Ho così accettato di correre al fianco di Marco Bucci Presidente, perchè Vince Liguria rappresenta la giusta continuità rispetto al progetto civico di Sanremo Domani che mi ha visto protagonista assieme a Gianni Rolando”. Domani, mercoledì 25 settembre alle 16, presso il point elettorale di via Martin Piaggio 1 a Genova, si terrà la presentazione dei candidati al consiglio regionale di Vince Liguria.