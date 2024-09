Diventare volontariata/o C.a.v. può cambiare la vita di tante persone. Unisciti a noi!

Anche quest’anno siamo alla ricerca di volontari motivati per sostenere donne, mamme e bambini che vivono situazioni di difficoltà. Il nostro obiettivo è offrire aiuto concreto a chi sta attraversando momenti complicati, fornendo vari tipi di supporto.

Da Martedì 7 ottobre parte un nuovo corso di formazione che prevede tre incontri di un’ora ciascuno, grazie ai quali sarà possibile iniziare a conoscere meglio il Cav.

Ad accogliere gli aspiranti volontari ci saranno la presidente, Sara Tonegutti, la responsabile della Casa di Accoglienza “Miracolo della vita” di Taggia, Angela Rottino, la psicologa Vanessa Feiler e si potranno conoscere anche le volontarie che svolgono il proprio servizio nella sede di Sanremo o nella Casa di accoglienza di Taggia.

Gli incontri si svolgeranno a Sanremo, presso il Floriseum, in Corso Cavallotti 113, nelle seguenti date: 7 ottobre, 14 ottobre e 21 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30.

Siamo un'organizzazione non-profit che si dedica da quasi 30 anni al benessere e al miglioramento della qualità della vita delle famiglie più vulnerabili, in particolare di donne con bambini.

Stiamo cercando persone di cuore, disposte a dedicare qualche ora del loro tempo per aiutare chi ha più bisogno. I volontari possono essere coinvolti in diverse attività, sia nella sede di Sanremo, sia nella casa di accoglienza di Taggia, in base alle loro competenze e interessi, tra cui:

accoglienza e ascolto: essere un punto di riferimento per le donne che si rivolgono all’associazione, offrendo ascolto e comprensione.

supporto ai bambini: aiutare gli educatori nell’organizzazione di attività educative e ricreative, oppure offrire supporto scolastico.

distribuzione di beni: collaborare nella gestione e distribuzione di donazioni, come cibo, abbigliamento e prodotti per l’infanzia.

progettazione e gestione eventi: supportare l’associazione nella pianificazione di eventi di sensibilizzazione e raccolte fondi.

Non richiediamo competenze specifiche, ma la voglia di fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà. Sensibilità, pazienza, empatia e capacità di lavorare in squadra sono qualità fondamentali per questo ruolo.

Oltre alla soddisfazione di contribuire a un progetto solidale, l’associazione offre formazione continua per preparare al meglio i volontari nel loro compito. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi.

Per ricevere informazioni aggiuntive e per iscriversi al corso è possibile telefonare o scrivere al n 329 5883079 mail: cavsanremo@gmail.com