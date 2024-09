Sanremo: sosta selvaggia davanti alle scuole all'entrata e all'uscita degli alunni, una lettrice 'bacchetta' i genitori

"Sinceramente leggere la notizia, che ritorna ciclicamente in auge, sul caos che si crea in Via Asquasciati ed in Via Volta con la riapertura delle scuole, mi fa ridere!

Basterebbe avere un minimo di volontà, ma, da quanto vedo, passano gli anni, passano le Amministrazioni, ma la situazione non cambia di una virgola! E non mi si venga a dire che non c'è modo di risolvere questo problema perchè non è assolutamente vero! Ci sono gli Scuolabus??? Ebbene, perchè non obbligare le famiglie ad utilizzarli? C'è proprio bisogno di accompagnare personalmente ogni figlio a scuola, ma soprattuttto DAVANTI a scuola con la macchina??? Se potessero certi genitori entrerebbero pure con l'auto nell'edificio scolastico! Non sia mai che il povero pargolo faccia due passi a piedi, poverino!!! Che poi almeno mollassero al volo il figlio davanti alla scuola, ma no!!! Non si può, mica! Prima di andare via bisogna fare quattro ciapetti con gli altri genitori, con buona pace di chi si ritrova bloccato per colpa della loro inciviltà!!! Ma su, siamo seri!!! C'è il parcheggio del Palafiori, che, si sa, è gratuito per i primi 45 minuti e da lì a via Asquasciati e via Volta ci si arriva in pochissimi minuti a piedi!!! E quindi??? Se i vigili cominciassero a fare un po' di multe a questi genitori maleducati ed indisciplinati, vedi come l'ordine sarebbe ristabilito!!! E vi parlo dall'altro lato della barricata perchè io abito a Olivetta San Michele e ho una figlia che è da quando era in prima media che prende da sola il bus di linea (ripeto: BUS DI LINEA, non scuolabus!!!) per andare a scuola a Ventimiglia e quando devo andare a riprenderla, la aspetto anche a 500 metri dalla scuola, dove so di non dare fastidio a nessuno, piuttosto che contribuire a creare il caos intralciando il traffico... Già, ma forse i miei genitori mi hanno insegnato l'educazione ed il rispetto altrui, cosa ormai rara di questi tempi...e si vede!!!

Monica".