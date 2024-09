Continui disservizi dei bus Rt, genitori, studenti e passeggeri esasperati: "Continuiamo a essere presi in giro"

Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni sui continui disservizi sul servizio trasporti di Rt.

Oggi ci scrive Cristina Cappai.

"Buongiorno, sono la mamma di uno studente che da quest'anno ha iniziato a prendere il bus per andare a scuola. La tratta in questione è Roverino/Vallecrosia. Al mattino alle 7.30 dovrebbe passare la corriera dello studente che da Olivetta arriva a Bordighera. Settimana scorsa tutto bene perché, mio figlio, non essendo esperto, è stato accompagnato. Ieri mattina, lo fanno scendere al borgo di Ventimiglia alle 7.40. Va bene penso io, tanto ci sono le corriere di linea per Sanremo, ma alla 8.30 doveva ancora passare. Sta mattina stessa cosa, l autista come spiegazione dice che alle 9.15 quella corriera avrebbe dovuto dare il cambio all'urbano, così me lo ricaricano dal borgo in attesa di un altra corriera di linea inesistente. La direzione di Imperia è inesistente, non risponde nessuno se non il capostazione che ti indirizza prima a chiamare Sanremo, poi da Sanremo a chiamare Ventimiglia dove mi hanno risposto che non hanno mezzi a sufficienza suggerendomi di farlo presente ad un giornale in modo che si facesse pubblicità sullo scempio che sta accadendo".

CI scrive anche Alessandro Pioli.

"Con la presente si segnala il continuo disservizio soprattutto di studenti che spesso non hanno alternative della Riviera Trasporti. Parlo della linea Borgo- Baragallo per raggiungere la scuola Amoretti dopo che si arriva da Arma di Taggia con l'altro bus. Ieri mattina arrivati in Piazza Colombo il bus Borgo Baragallo delle ore 7.30 non è partito obbligando chi frequenta la scuola superiore di Baragallo a prendere la corriera delle 7.45 e quindi arrivare in aula verso le 8.20. Morale della favola, 20 minuti sotto la pioggia ad aspettare un bus che non è arrivato in una zona dove non c'è neanche un riparo per aspettare. Ma è possibile avere un disservizio simile senza che nessuno intervenga? E perché le corse Borgo Baragallo vengono fatte saltare? Praticamente dovrebbero esserci due bus per coprire le corse che partono ogni 15 minuti invece evidentemente ce n'è uno solo e dunque le corse partono ogni 30 minuti, vengono tagliate del 50%! Invece l'abbonamento l'abbiamo pagato intero, l'annuale che costa € 350 dovrebbe costare € 175. L'altra mattina una signora ha aspettato la corsa Borgo Baragallo dalle 8.50 ed è riuscita a prenderla solo alle 9.45, dunque in questo caso le corse tagliate sono state addirittura 3. Senza parlare che si continuano a consentire viaggi gratuiti e chi non paga il biglietto rappresenta ormai la stragrande maggioranza. L'altra mattina è salito il controllore, il solito straniero non aveva il biglietto valido, ha farfugliato, è andato in fondo poi il bus, poi è tornato; alla fine non è stato identificato, non è stato sanzionato, non è stato fatto scendere. Quello che è sceso è stato il controllare che evidentemente non voleva controllare. Perchè noi paganti dobbiamo continuare a essere presi in giro? Noi paghiamo due due volte, prima con le tasse e poi con il biglietto".