Bordighera, venerdì e sabato convegno di studi in ricordo dello storico imperiese Massimo Bartoletti

Venerdì 27 e sabato 28 settembre, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e la Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, ha organizzato un Convegno di studi in ricordo dello studioso e storico imperiese Massimo Bartoletti, nativo di Vallecrosia, scomparso agli inizi del 2023.

Il convegno, che si svolgerà presso il prestigioso Museo Clarence Bicknell di Bordighera, vedrà la partecipazione di oltre una ventina di studiosi provenienti dalle principali Università, Soprintendenze, Musei e istituti di ricerca italiani che per due giorni trasformeranno l’estremo Ponente in un centro di studio, incontri e scambi culturali in onore dello Studioso scomparso, la cui importante attività si è svolta nel territorio ligure-piemontese anche nella sua nella veste di funzionario del Ministero della Cultura e di Segretario della Commissione d’Arte Sacra della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia di Imperia, dai Comuni di Bordighera e Vallecrosia ed è stata sostenuta dalla Fondazione Carige.

Ecco il programma dell'iniziativa:

Venerdì 27 settembre ore 10, Ore 10,30. Prima Sessione

Tra Medioevo e Rinascimento

Piero Donati, Il Volto Santo di Lucca

Clario Di Fabio, La lapide di Petrus de Pruneto e altri nuovi apporti per la storia del ritratto scultoreo medievale a Genova

Giuliana Algeri, Due busti-reliquiario del primo Seicento e la tavola quattrocentesca di Cesio

Gianluca Zanelli, Ludovico Brea con gli occhi di Giovanni Battista Cavalcaselle. Appunti per le opere genovesi

Stefano Giuseppe Pirero, Per un’interpretazione della Madonna del Soccorso di Tavole

Ore 14,30. Seconda Sessione

Seicento alternativo

Francesca De Cupis, Una copia secentesca da Correggio per la chiesa dei Costa a Conscente

Tiziana Zennaro, Gio Carlo Doria e la pittura di 'macchia': alcuni inediti

Alfonso Sista, Novità e aggiornamenti d'arte a Imperia e dintorni

Maurizio Tarrini, Bartolomeo della Torre organaro genovese tra Sei e Settecento

Fausta Franchini Guelfi, I marmi della chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Isoverde dal Cinquecento al Settecento

Sabato 28 settembre ore 9 , Ore 9,30. Terza Sessione

Classicismi e storicismi

Magda Tassinari, Sotto mentite spoglie. Un quesito figurativo a Savona negli anni della Rivoluzione Francese

Annarita Bruno, “La festa, servita sempre colla maggiore splendidezza, si mantenne brillante fin quasi a giorno”. Feste, trattenimenti e celebrazioni nella Genova di inizio Ottocento

Marzia Cataldi Gallo, Un ritratto femminile inedito e firmato di Angelo Banchero

Lilli Ghio, Un ‘concorso’ per la chiesa di Nostra Signora del Rimedio alla vigilia della caduta della Repubblica aristocratica

Rossana Vitiello, Il restauro del Monumento a Giuseppe Garibaldi di Augusto Rivalta a Genova Sampierdarena

Fulvio Cervini, Il romanico che voleva farsi gotico. San Siro a Sanremo sulle tracce di Massimo

Alessandro Giacobbe, Esame e comparazione di alcuni piloni sacri in Valle Impero e Prino

Ore 12. Quarta Sessione

Lo sguardo di Massimo

Coordina Franco Boggero

Letizia Lodi, Massimo 'conoscitore', tra filologia e tutela: il caso della tavola di Bartolomeo Coda ora al Museo Nazionale di Ravenna e un altorilievo di ambito di Giovanni Antonio Amadeo per la Certosa di Pavia

Chiara Masi, La Madonna della Misericordia di San Francesco di Recco e l'importanza del documento fotografico

Saverio Napolitano, Massimo Bartoletti e il senso della psyché nell'analisi dei manufatti artistici

Ore 14,30. Quinta Sessione

Ricordando Massimo

Daniela Gandolfi, Massimo, l’Istituto e il Museo Bicknell

Valentina Zunino, L’attività di Massimo Bartoletti nella Commissione Diocesana di Arte Sacra e la nascita degli Uffici Beni Culturali diocesani

Silvana Vernazza, Massimo e la tutela verso tutte le forme di patrimonio culturale

Interventi liberi