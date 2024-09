Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana alla Festa di 'San Muixiu' a Conio: ”Il fagiolo di Conio, prodotto di eccellenza e simbolo della nostra identità”

Il Presidente facente funzioni e Assessore all’Agricoltura e Marketing Territoriale, Alessandro Piana, ha partecipato oggi alla Festa di San Muixiu, un evento atteso e molto partecipato che celebra una delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio: il fagiolo di Conio, presidio slow food.



Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana ha sottolineato l’importanza di manifestazioni come questa, che non solo valorizzano i prodotti tipici locali, ma rappresentano anche un’occasione di sviluppo turistico e di promozione delle tradizioni dell’entroterra. “Il fagiolo di Conio è molto più di un semplice prodotto della nostra terra, è un simbolo della nostra identità e dell’ impegno per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali", ha dichiarato Alessandro Piana. “Voglio rivolgere un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale, agli organizzatori della sagra, agli agricoltori e a tutti coloro che contribuiscono alla valorizzazione del territorio attraverso il loro lavoro e la loro passione.”