Sanremo: nuove proteste degli anarchici per per Luca Dolce (Foto e video)

Nuovo presidio della galassia anarchica vicino al carcere di Sanremo. Come accaduto alla fine dello scorso anno, un gruppo di persone ha manifestato per la durata del pomeriggio (a partire dalle 16.30) per Luca Dolce, il 37enne triestino ricercato dal 2021 e arrestato a Dolceacqua.

Come successo nei casi precedenti,l'azione dei manifestanti si è svolta sotto l'occhio delle forze dell'ordine. Il gruppo si è limitato a gridare slogan, ascoltare musica, mostrare striscioni e ascoltare musica ad alto volume, per trasmettere la propria vicinanza ai detenuti, e in particolare al triestino (diversi di loro erano infatti provenienti dal Nord est dell'Italia).

La loro iniziativa ha ricebuto la risposta dei detenuti dal lato in cui il gruppo stava protestando, ma probabilmente non quella del diretto interessato, che è stato recentemente trasportato in un'altra zona del carcere e non si trova quindi più dal lato della manifestazione.

Proprio alla fine del 2023 Dolce era stato giudicato colpevole di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, con una condanna di un anno e quattro mesi, sentenza che aveva dato il via alle campagne in sua difesa nella zona di Valle Armea.