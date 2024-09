La fine del Bonus Mobili nel 2025: cosa cambia e cosa sapere

Con l’avvicinarsi della fine del 2024, si profila anche il termine di uno degli incentivi fiscali più apprezzati degli ultimi anni: il Bonus Mobili. Questa misura, introdotta per incentivare la ristrutturazione delle abitazioni e il miglioramento dell’arredamento domestico, ha permesso a milioni di italiani di ottenere un rimborso sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Vediamo nel dettaglio cosa significa la sua fine, come funziona attualmente e cosa succederà dopo.

Cos’è il Bonus Mobili?

Il Bonus Mobiliè una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Introdotto nel 2013, è stato più volte prorogato e rinnovato, diventando uno degli strumenti preferiti dagli italiani per migliorare le proprie abitazioni. Sono centinaia i Clienti di Casa Granato che negli ultimi anni hanno usufruito di questo incentivo.

Cosa copre il Bonus Mobili?

Il Bonus copre una vasta gamma di acquisti legati all'arredamento, tra cui:

- Mobili nuovi, come letti, armadi, divani, tavoli, sedie, librerie e scrivanie.

- Grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), come frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni, piani cottura, e simili.

È importante notare che l’acquisto di questi beni deve essere legato a una ristrutturazione immobiliare, ovvero deve avvenire nel contesto di lavori di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia.

Come funziona la detrazione?

La detrazione del 50% viene calcolata su un tetto massimo di spesa, che per il 2023 è stato fissato a 8.000 euro (in precedenza era di 10.000 euro). Questo significa che è possibile ottenere un massimo di 4.000 euro di rimborso, che viene suddiviso in 10 rate annuali di pari importo, da sottrarre all’IRPEF. Gli Arredatori di Casa Granato potranno darvi tutte le informazioni necessarie e guidarvi nell’acquisto.

Ad esempio, per una spesa di 8.000 euro in mobili e grandi elettrodomestici, la detrazione sarà di 4.000 euro, distribuita in rate da 400 euro per i successivi 10 anni.

Chi può accedere al Bonus?

Per usufruire del Bonus Mobili è necessario essere titolari di un diritto reale sull'immobile ristrutturato, ovvero il proprietario, l’inquilino o il comodatario. Inoltre, l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici deve avvenire successivamente all’inizio dei lavori di ristrutturazione e il pagamento deve essere tracciabile, ovvero tramite bonifico bancario o postale, carte di credito o di debito. Non sono ammesse modalità di pagamento in contante o assegno.

Fine del Bonus: cosa accadrà dopo il 2024?

Con il 2024, salvo nuove proroghe o modifiche, il Bonus Mobili è destinato a concludersi. Questo implica che le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici dal 1° gennaio 2025 in poi non potranno più beneficiare di questa agevolazione, a meno che non venga introdotta una nuova misura simile o una proroga.

Attualmente, il Bonus è parte di una serie di incentivi legati al settore immobiliare, come il Bonus Ristrutturazioni o l’Ecobonus. La fine del Bonus Mobili potrebbe essere vista come un segnale di cambiamento nella politica degli incentivi fiscali, che il governo potrebbe decidere di rivedere o ridurre per ridurre la spesa pubblica. Tuttavia, la popolarità di queste misure lascia spazio alla possibilità di ulteriori proroghe o di una loro trasformazione in altre forme di agevolazione.

In ogni caso, per chi intende procedere con la richiesta di questa agevolazione tramite Casa Granato, è fondamentale raccogliere e conservare tutta la documentazione richiesta, incluse le fatture e le ricevute dei pagamenti effettuati, in modo da essere pronti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Incentivo Casa Granato

La fine del Bonus Mobili rappresenta una tappa importante per coloro che stanno pianificando lavori di ristrutturazione o l'acquisto di nuovi mobili ed elettrodomestici. È quindi consigliabile approfittare degli ultimi mesi disponibili per sfruttare questa detrazione, tenendo presente le scadenze e i requisiti necessari per ottenerla. A Casa Granato siamo pronti per soddisfare le richieste dei nostri Clienti rispettando le tempistiche imposte dal Governo.

Casa Granato affianca al Bonus Mobili il proprio incentivo sulle cucine!

Fino ad esaurimento fondi stanziati, a tutti i Clienti di Casa Granato che acquisteranno una Cucina, verrà applicato uno speciale sconto del 10% sul listino! Ma solo fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dai nostri fornitori.