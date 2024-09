Ventimiglia ricolloca la targa al monumento a Thomas Hanbury (Foto e video)

Ricollocata la targa al monumento a sir Thomas Hanbury in piazza Sant’Agostino a Ventimiglia dove era stata posizionata dalla “Cumpagnia d’i Ventemigliusi” il 9 marzo del 1987 in occasione dell’80° anniversario della scomparsa di Sir Thomas Hanbury.

La cerimonia di scoprimento è avvenuta in mattinata alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell’assessore alle Manifestazioni, Turismo, Sport, Cultura e Terra Serena Calcopietro, dei consiglieri comunali Matteo Ambesi, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, di lady Caroline Hanbury, dei consiglieri regionali Enrico Ioculano e Sonia Viale, del console rappresentante della Cumpagnia d’i Ventemigliusi Marco Scullino, del consigliere di Vallecrosia e rappresentante del Fai Enrico Amalberti, del sindaco di Soldano Antonio Fimmanò, delle associazioni e dei cittadini.

Don Ferruccio Bortolotto, per l'occasione, ha benedetto la targa. "La ricollocazione della targa parte dal gesto di una persona" - fa sapere il console rappresentante della Cumpagnia d’i Ventemigliusi Marco Scullino - "Stava andando a lavorare, ha visto la targa per terra, l'ha fotografata e ha segnalato il fatto alla Cumpagnia d’i Ventemigliusi e alle forze dell'ordine, che ringrazio. In seguito è intervenuto il Comune che ha preso in carico il rifacimento della targa e oggi, finalmente, festeggiamo la ricollocazione. La targa venne posta dalla Cumpagnia d’i Ventemigliusi il 9 marzo del 1987 in occasione dell’80esimo anniversario della scomparsa di sir Thomas Hanbury".

"Questa è una giornata importante, simbolica, per la nostra città perché, con questo gesto, ricordiamo nuovamente Thomas Hanbury, uno dei primi benefattori, filantropo e amante di Ventimiglia" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Tutti ricordiamo quanto di grande e valoroso ha lasciato sir Hanbury nella nostra città. Ci è sembrato corretto sostenere, da subito, l'iniziativa della Cumpagnia d’i Ventemigliusi quando qualche farabutto ha distrutto la targa quasi un anno fa ormai per riconsegnare alla città una targa commemorativa a un momento che era stato posizionato qui proprio per ricordare sir Hanbury. Questa commemorazione storica è anche un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro".

A seguire, nel salone parrocchiale di Sant’Agostino, sono intervenuti don Ferruccio Bortolotto, parroco di Sant’Agostino, lady Caroline Hanbury, l’assessore alle Manifestazioni, Turismo, Sport, Cultura, Terra Serena Calcopietro, lo storico Erino Viola per la Fondazione Giuseppe Biancheri e gli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, il cancelliere Dario Canavese per la Cumpagnia d’i Ventemigliusi e Bruno Manzone, responsabile degli eventi per l’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury. L'evento si è concluso con un rinfresco nel chiostro di Sant’Agostino a cura dei ragazzi della Spes.

"E' un esempio di come alla cultura e al passato viene rivolto uno sguardo internazionale" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questa giornata".